氣象署預估山陀兒颱風（Krathon）今（3）上半天會在「嘉義、台南或高雄」一帶登陸，雖然高雄等6縣市領先全台連續3天停班停課，被質疑無風無雨亂放颱風假，但是高雄市三民區一名女網友在Threads上傳一段影片，表示昨（2）晚去趟好市多回家，發現放2樓露臺的洗脫烘一體成型洗衣機被強風吹跑，只剩電線、水管等管線還「牽著」，直呼：「不要再說高雄無感了！」
在高雄經營美睫紋繡的闆娘在Threads分享自家2樓露臺颱風來襲慘況，只見影片中物品四散，鏡頭往側邊帶去，原本放置一體成形洗脫烘洗衣機的位置空了，只剩電線、排水管拉著，而洗衣機本人則被強風吹跑到一旁。闆娘無奈說：「不要再說高雄無感了，颱風還沒進來就這樣，進來了一定更恐怖！ 」
闆娘透露，她住在高雄三民區、有第二個美術館特區之稱的中都重劃區，住家在2樓沒有特別高，而被強風吹跑的則是韓國品牌、直立式的一體成形洗脫烘洗衣機。根據業者官網資料顯示，洗衣機高將近190公分，最大洗衣容量19公斤、烘衣容量16公斤，但沒有公布全機重量。
{仁武人}※大小事」發文，寫道「冰箱兒登陸馬路了」，事發地點在仁武區仁雄路與八德南路路口，事後澄觀派出所警員獲報後，已出動將冰箱「嚴加看管」。
氣象署發布陸上強風特報 高屏沿海防14級強陣風
山陀兒颱風風力不容小覷，中央氣象署一早在9點半發布「陸上強風特報」示警，表示今（3）各地風力明顯偏強，彰化、雲林、嘉義縣、臺南以南地區及桃園至臺中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有11至13級強陣風。
桃園至臺中、嘉義市地區及金門、新北、臺東沿海空曠地區易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，尤其上午高雄及屏東沿海空曠地區易有14級左右強陣風，請特別注意。
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闆娘透露，她住在高雄三民區、有第二個美術館特區之稱的中都重劃區，住家在2樓沒有特別高，而被強風吹跑的則是韓國品牌、直立式的一體成形洗脫烘洗衣機。根據業者官網資料顯示，洗衣機高將近190公分，最大洗衣容量19公斤、烘衣容量16公斤，但沒有公布全機重量。
{仁武人}※大小事」發文，寫道「冰箱兒登陸馬路了」，事發地點在仁武區仁雄路與八德南路路口，事後澄觀派出所警員獲報後，已出動將冰箱「嚴加看管」。
氣象署發布陸上強風特報 高屏沿海防14級強陣風
山陀兒颱風風力不容小覷，中央氣象署一早在9點半發布「陸上強風特報」示警，表示今（3）各地風力明顯偏強，彰化、雲林、嘉義縣、臺南以南地區及桃園至臺中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有11至13級強陣風。
桃園至臺中、嘉義市地區及金門、新北、臺東沿海空曠地區易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，尤其上午高雄及屏東沿海空曠地區易有14級左右強陣風，請特別注意。
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