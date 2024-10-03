今年第18號颱風「山陀兒」帶來龐大雨量，基隆、瑞芳今(3)日傳出土石流消息，農業部也發布全台83條紅色警戒、414條黃色警戒，事實上，農業部有一簡表，清楚標示日降雨量警戒值，已居住在相關區域者，可事先防範，未購屋者，也可參考是否移居這些地方。
農業部持續發布土石流紅色警戒83條，分布於臺東縣、屏東縣，土石流黃色警戒則有414條，分布於臺東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市、新北市等地；大規模崩塌紅色警戒4條、黃色警戒11條，分布於台東縣達仁鄉台板村、台東縣延平鄉紅葉村等。
豪雨慎防「土石流」 全台共有1736條警戒區
根據中央氣象署資料，目前雨勢共有4個等級劃分，包括「大雨」(24H/80mm；1H/40mm)、「豪雨」(24H/200mm；3H/100mm)、「大豪雨」(24H/350mm；3H/200mm)、「超大豪雨」(24H/500mm以上)。
其中，大雨等級以上，「山區」就必須慎防山洪爆發、落石、坍方、土石流；豪雨等級以上，「平地」慎防淹水；雨區；強陣風、雷擊、冰雹。
據農業部水保署資料，台灣共有19縣市、共1,736條溪流警戒區須防範土石流爆發的可能性，其中，日雨量達350mm以上就必須警戒的有桃園「復興鄉」、新竹「尖石鄉」；南投「仁愛鄉」、「水里鄉」、「信義鄉」、「埔里鎮」、「國姓鄉」、「鹿谷鄉」；嘉義「中埔鄉」、「阿里山鄉」、「梅山鄉」；高雄「六龜鄉」、「那瑪夏區」、「桃源區」；花蓮「秀林區」。
購屋防範土石流應避買順向坡
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→勾選「潛勢區」查詢。
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豪雨慎防「土石流」 全台共有1736條警戒區
根據中央氣象署資料，目前雨勢共有4個等級劃分，包括「大雨」(24H/80mm；1H/40mm)、「豪雨」(24H/200mm；3H/100mm)、「大豪雨」(24H/350mm；3H/200mm)、「超大豪雨」(24H/500mm以上)。
其中，大雨等級以上，「山區」就必須慎防山洪爆發、落石、坍方、土石流；豪雨等級以上，「平地」慎防淹水；雨區；強陣風、雷擊、冰雹。
據農業部水保署資料，台灣共有19縣市、共1,736條溪流警戒區須防範土石流爆發的可能性，其中，日雨量達350mm以上就必須警戒的有桃園「復興鄉」、新竹「尖石鄉」；南投「仁愛鄉」、「水里鄉」、「信義鄉」、「埔里鎮」、「國姓鄉」、「鹿谷鄉」；嘉義「中埔鄉」、「阿里山鄉」、「梅山鄉」；高雄「六龜鄉」、「那瑪夏區」、「桃源區」；花蓮「秀林區」。
購屋防範土石流應避買順向坡
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→勾選「潛勢區」查詢。
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