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▲截至今（3）中午11時44分止，左營站停車場仍有91空位。（圖／台灣高鐵網站）

▲南部人上次被凱米颱風淹怕了，山陀兒颱風來襲，高雄美術館附近出現「汽車防淹水神器」引發討論。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

高雄人真的淹怕了！左營高鐵站停車場3樓被目擊，至少停了7輛超跑、豪車，包含藍寶堅尼（Lamborghini）超跑與休旅車、法拉利（Ferrari）超跑，以及賓士最頂級邁巴赫（Maybach）GLS雙色休旅車，每輛幾乎都要價上千萬元，總價上億元，全都是來避難的。山陀兒颱風來襲，左營高鐵站停車場3樓成了超跑名車的避難所，吸引部分車迷前來朝聖。車迷接受媒體訪問推測，能在公共停車場直擊這些名車，全因是颱風來襲，超怕愛車變泡水車，直言：「颱風天立體停車場都停滿了，第一次看到這裡有跑車，全部都停在一起。」記者實際上台灣高鐵官網查詢左營站資訊，顯示截至今（3）中午11時44分止，左營站停車場仍有91空位，不過實際情況仍以現場為主。汽車費率為每小時60元、單日最高收480元。近日，在高雄上次凱米颱風來時大淹水的美術館特區街頭，也出現「大塑膠袋打包車」引發討論。原來是業者趁機宣傳「汽車防淹水神器」。不過，汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》說，就算整車全包起來，「一旦滅頂還是沒救」！而且「汽車防水包」裡面仍有空氣，他直言「水會鑽」，就算包得再密還是會有縫，更不用說有被刮破等風險。蔡至兼指出，淹水高度至關重要，汽車底盤、車門緣邊都有走電線，加上排氣管高度，因此一旦車輛泡水，只要水深不要超過輪胎的1/4到1/3，車子還是有救。萬一愛車不幸泡水還淹過排氣管，蔡至兼直言：「不要想先救車，就讓它淹吧！」等水退後也不要發動，直接叫拖吊車，整車進廠處理，「（排氣管）一旦進水，你一發動水就跑進引擎，整台車就要大修，嚴重時甚至會直接報廢了」。