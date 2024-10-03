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▲(G)I-DLE的台北小巨蛋演唱會倒數ING，卻遇上颱風攪局。（圖／超級圓頂）

山陀兒颱風持續逼近，(G)I-DLE無畏風雨陸續登陸台灣，Minnie跟小娟昨（2）日晚已從巴黎飛來，今（3）日清晨落地桃園，薇娟跟雨琦則是剛從仁川搭機，據悉台灣寶貝舒華已在台灣，5人將為4日的小巨蛋演唱會做準備，許多粉絲奶味藍（粉絲名／Neverland）紛紛集氣喊話，希望颱風不要進來、10月4日不要放假，不然好不容易搶到的票會全數泡湯。(G)I-DLE將從10月4日起，一連3天在台北小巨蛋開唱，但目前山陀兒颱風襲台中，全台縣市已停班停課2天（10／2、10／3），許多粉絲擔憂(G)I-DLE飛不進台灣，好在班機沒有取消，Minnie跟小娟已平安降落桃園，薇娟跟雨琦的班機也沒取消，正從仁川趕來台灣的路上。粉絲看到女神順利起飛，放下心並等待演唱會的到來，但是10月4日的風雨應是影響最大的一天，南部粉絲表示目前狀況很難北上，不少歌迷擔憂首場演出會被取消，成群結隊在社群發文集氣，希望山陀兒快點滾、10月4日的演唱會能如期舉辦，主辦單位則表示，現在狀況都可能因氣候有所影響，希望粉絲不要心急，一有消息會立即公布，歌迷也可隨時關注《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。今年3月，(G)I-DLE也曾來台，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月5日、6日登上台北小巨蛋開唱，2萬張門票均完售，現在又確定加唱1天，可見無法擋的人氣魅力。演出時間：2024年10月4日（五）19：302024年10月5日（六）19：302024年10月6日（日）17：30演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）購票福利：6980／Sound Check Party售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）