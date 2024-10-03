山陀兒颱風（Krathon）今（3）中午12時40分，從高雄小港附近登陸，高雄港一度測得史上最強17級強風。鳳山區民眾目擊住家對面鐵皮屋頂整片被吹翻解體，嚇得直呼：「慘了！完蛋了！會飛去誰家？」驚恐影片曝光引發討論。
高雄房仲李澄婷（帳號：oliveli33）在Threads上傳鐵皮屋頂被吹翻影片，只見影片中原本還算完整的鐵皮屋頂不敵山陀兒颱風強風，先是一角被吹得翹起來，隨後沒幾秒鐘整片屋頂連帶側邊鐵皮整個被吹翻飛走，落至數百公尺遠外的鐵皮屋頂上，直呼：「傻爆眼！對面鐵皮已解體，四分五裂到各處。」
影片曝光後引發討論，網友都嚇壞了，紛紛留言「颱風天就是飛行的刀片，超可怕 」、「台灣這種頂樓鐵皮違建什麼時候才要管理」、「血滴子，沒事千萬別出門」。
【高雄鳳山鐵皮屋頂被吹翻】影片獲「高雄房仲李澄婷oliveli33」授權使用，原始連結此點此
根據中央氣象署「陸上應用之蒲福風級表」資料顯示，蒲福風級最高17級，8級風會讓「小樹枝被吹折，步行不能前進」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。此外，以過往颱風經歷來看，12級風可吹翻整排電線桿、17級風可吹翻19噸的火車（2016年尼伯特颱風）。
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影片曝光後引發討論，網友都嚇壞了，紛紛留言「颱風天就是飛行的刀片，超可怕 」、「台灣這種頂樓鐵皮違建什麼時候才要管理」、「血滴子，沒事千萬別出門」。
【高雄鳳山鐵皮屋頂被吹翻】影片獲「高雄房仲李澄婷oliveli33」授權使用，原始連結此點此
根據中央氣象署「陸上應用之蒲福風級表」資料顯示，蒲福風級最高17級，8級風會讓「小樹枝被吹折，步行不能前進」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。此外，以過往颱風經歷來看，12級風可吹翻整排電線桿、17級風可吹翻19噸的火車（2016年尼伯特颱風）。
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