山陀兒颱風（Krathon）今（3）中午12時40分，從高雄小港附近登陸，高雄港一度測得史上最強17級強風，貨櫃、鐵皮屋頂都被吹翻。有網友分享一名年輕男子靠一支黑傘力抗強風，為全家便當衝鋒陷陣引爆討論，近8萬人笑噴，追問：「哪個便當那麼好吃？」
網友在Threads上傳影片，並寫道：「為了全家便當一定要衝鋒陷陣！」影片中，只見一名穿黑色外套、短褲的年輕男子，在全家超商旁路口，撐著一把黑色雨傘力抗強風，意圖過馬路，但短短幾步路卻寸步難行，他隨即倒退撤回超商門口，黑傘雖然被吹得開花，但他用手輕輕一扳，雨傘又恢復正常。
影片上傳2小時觸發Threads流量密碼，近8萬人前來朝聖，不少人笑問：「可以告訴我是哪個便當那麼好吃嗎？」、「這必須問一下到底是哪個便當讓你這麽拼命」，但另群人則推測影片是賣防風雨傘，紛紛留言「這是在業配雨傘吧，有點強」、「請問雨傘連結」。但更多人認為強風下硬撐傘是不智之舉，建議穿雨衣出門。
根據中央氣象署「陸上應用之蒲福風級表」資料顯示，蒲福風級最高17級，8級風會讓「小樹枝被吹折，步行不能前進」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。此外，以過往颱風經歷來看，12級風可吹翻整排電線桿、17級風可吹翻火車（2016年尼伯特颱風）。
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影片上傳2小時觸發Threads流量密碼，近8萬人前來朝聖，不少人笑問：「可以告訴我是哪個便當那麼好吃嗎？」、「這必須問一下到底是哪個便當讓你這麽拼命」，但另群人則推測影片是賣防風雨傘，紛紛留言「這是在業配雨傘吧，有點強」、「請問雨傘連結」。但更多人認為強風下硬撐傘是不智之舉，建議穿雨衣出門。
根據中央氣象署「陸上應用之蒲福風級表」資料顯示，蒲福風級最高17級，8級風會讓「小樹枝被吹折，步行不能前進」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。此外，以過往颱風經歷來看，12級風可吹翻整排電線桿、17級風可吹翻火車（2016年尼伯特颱風）。
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