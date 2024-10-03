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▲Minnie分享初次站上走秀T台的照片跟心情。（圖／Minnie IG）

▲小娟也更新在巴黎的回憶。（圖／小娟IG）

▲Minnie、小娟颱風天來台，發IG清倉美照。（圖／Minnie、小娟IG）

▲薇娟（左）跟雨琦（右）搭機來台ING。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

(G)I-DLE來台遇上「強颱山陀兒」攪局，明（4）日在台北小巨蛋的演唱會是否如期舉行，主辦、媒體、粉絲都在觀望備戰。今（3）日一大早，Minnie、小娟已經平安抵台，但因為北北基桃為停班停課狀態，2姝哪也去不了，只好瘋狂更新IG，清倉在巴黎時裝週拍的所有美照。Minnie是Miu Miu的品牌大使，這次的巴黎時裝週就邀請她當模特兒走秀，Minnie嘗試以往沒試過的妝容，把嘴化成銀色，搭配刺繡圖案的白裙，充滿自信的站上T字台，不過這走秀初體驗則引來兩派論戰，有人覺得Minnie妝容怪異、步伐生疏，走起路來姿勢怪異不專業：「看起來好像流浪漢！」建議她還是唱歌跳舞就好；有人覺得風景新穎，「她也不是專業模特兒，大家不用太苛責吧」。今天抵台的Minnie，第一件事就是更新IG與限時動態，但她不是分享來台消息，而是把在巴黎拍到照片、走秀的畫面一一上傳，她也開心寫下心得：「首次登上#MiuMiuSS25的伸展台，夢想成真了！非常感謝Prada以及MiuMiu團隊的邀請。」貼文立即破20萬讚數、1000則留言。同樣也受邀出席巴黎時裝週的還有小娟，她上傳在巴黎的點點滴滴，寫下：「我第一次看到艾菲爾鐵塔！」貼文一樣引來數萬粉絲按讚留言。(G)I-DLE將從10月4日起，一連3天在台北小巨蛋開唱，但目前山陀兒颱風襲台中，全台縣市已停班停課2天（10／2、10／3），許多粉絲擔憂(G)I-DLE飛不進台灣，好在班機沒有取消，Minnie跟小娟已平安降落桃園，薇娟跟雨琦的班機也沒取消，正從仁川趕來台灣的路上。粉絲看到女神順利起飛，放下心並等待演唱會的到來，但是10月4日的風雨應是影響最大的一天，南部粉絲表示目前狀況很難北上，不少歌迷擔憂首場演出會被取消，成群結隊在社群發文集氣，希望山陀兒快點滾、10月4日的演唱會能如期舉辦，主辦單位則表示，現在狀況都可能因氣候有所影響，希望粉絲不要心急，一有消息會立即公布，歌迷也可隨時關注《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。今年3月，(G)I-DLE也曾來台，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月4日、5日、6日登上台北小巨蛋開唱，3萬張門票均完售，可見無法擋的人氣魅力。演出時間：2024年10月4日（五）19：302024年10月5日（六）19：302024年10月6日（日）17：30演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）購票福利：6980／Sound Check Party售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）