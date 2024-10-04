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▲嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡。（示意圖／Pixabay）

▲浴廁安全要注意，安全扶手可降低如廁跌倒的風險。（示意圖／信義居家提供）

」今年將滿70歲的名嘴張友驊昔日評論時事的犀利名言膾炙人口，他昨（3）晚颱風天與妻子外出，在北市街頭不慎跌倒，頭部重創命危。事實上，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位，《NOWnews今日新聞》整理跌倒後遺症、高危險區域及預防方式一次看。根據衛福部2018年死因統計中，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位（每十萬人25.7人）。在國民健康署2017年「國民健康訪問調查」3280位65歲以上長者中，自述過去一年曾跌倒者有495人，也就是說每6個長者，就有1位在一年內有跌倒的經驗。跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，會增加罹病率和死亡率，嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡，有些長輩因有跌倒經驗而害怕再跌倒，因此自我限制行動，導致功能和活動能力逐漸喪失。從長者跌傷的原因來看，排名依序為：滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏、碰到或撞上物品或人。長者容易跌傷，可能和身體功能下降，包含視力、聽力、肌力、平衡感退化有關，此外生病或是使用鎮定藥物以及合併多種用藥等有關聯。國民健康署分析長者跌傷地點室內依序為：臥室、客廳、浴室室外依序為：道或路上／路邊、公園／運動場或溜冰場、菜園／農地國民健康署提出防跌三招，呼籲長者規律運動、維持居家環境及用藥安全。第1招：規律運動不能少 遵循醫囑來用藥。第2招：居家環境要注意照明、防滑設備 。第3招：起身、外出要留意反光標誌，馬路行走不要急。