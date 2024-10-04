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▲陳竑銘表示，防颱窗的選擇，8mm「膠合強化玻璃」基本上夠用，防颱時也可貼上膠帶讓受風壓力更均勻。（圖／翻攝Threads）

▲陳妤表示，同款玻璃越厚受風力就越強，防颱措施，除了貼膠帶，加上泡棉防護效果更佳。（圖／特力屋提供）

山陀兒肆虐高雄，導致「超商、住家」等窗戶玻璃被吹爆，「防颱窗」到底要怎麼挑才對？《NOWnews》彙整建築師、鋁窗上游說法，專家們指出，「基本原則就是越厚越好，至於加固方式，單純貼膠帶有一定效果，但如果可以貼泡棉加固，效果更佳。」山陀兒颱風此次「風災」對高雄影響最大，有不少店面只能用肉身擋風，但不敵風力強勢，超商、警局都有落地窗被吹爆，導致超商人員、警員受傷，也有不少住家窗戶因強風而碎裂滿地。狸樂聚裝修平台建築師陳竑銘表示，窗戶玻璃的選擇，目前普遍都使用5或8mm「膠合強化玻璃」，還有10mm的厚度，但考量成本，8mm基本上都很夠用。以超商被吹爆的狀況來看，主要還是固定方式的問題，一般住家的窗框是四邊都有，店面的玻璃通常只有上下或上下+1側邊，這樣的情況，強風來襲時，受力並不均勻，支點被破壞後，整片就會被吹飛。貼膠帶的話，對於承受風力其實是有用的，可以讓受壓面更加均勻，不過要注意，不要只是貼在玻璃上，一定要貼到窗框；但如果是遇到物品撞擊，膠帶的效果就很有限，但可以防止碎裂噴濺，避免人員受傷。安固麗業務經理陳妤說明，所謂的「膠合強化玻璃」，是指2片玻璃膠合在一起，現代人怕噪音吵鬧，大多都是採用「膠合強化玻璃」，計算單位都是以mm計，有5+5、8+8、5+8+8等各種形式。價格部分，除非是進口玻璃，台灣一般都是向台玻叫貨，安固麗銷管經理黃意諺表示，「玻璃時價」5+5 膠合玻120元/才、8+8 膠合玻180元/才，不過以上為材料時價，未含安裝、運費等費用。陳妤指出，同款玻璃，基本上就是越厚抗風能力越強，強化玻璃的特點，最脆弱的就是四個角，所以貼膠帶保護強化，除了貼「米、Ｘ」字型外，如果針對四個角加貼泡棉效果更佳。不過，她也提到，一般民間使用的玻璃，畢竟不是軍規防彈，也不是水泥牆，所以遇到強風帶來的物體撞擊，都會有碎裂風險，真正要防風，