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▲陳建州強調P聯盟球賽品質絕對不會下滑，反而會更努力提升，並把各方面的服務做到最好。（圖／記者吳政紘攝）

PLG職籃聯盟副會長陳建州近期拋出仿照NBA模式，與TPBL共同舉辦季中錦標賽的話題，引起熱議。陳建州日前曾與TPBL秘書長齊文駿會談，「亞洲盃男籃資格賽期間，剛好兩聯盟都有空檔，可以考慮模仿NBA季中挑戰賽模式，來進行交流，不過具體細節還要溝通。」近期PLG新節目《台籃吃瓜第一品牌》開播，陳建州也上節目暢談理念，不過陳建州仍強調，「目前專注在籌備PLG的新賽季，雖然縮小成4隊，但球賽品質絕對不會下滑，反而會更努力提升，並把各方面的服務做到最好。」台鋼獵鷹新球季轉戰PLG聯盟，並將主場移師到成功大學體育館。根據全家售票系統顯示，PLG熱身賽開幕戰門票已賣破8成，其中「全糖區」A、B、C區都已售罄。另外，談到擴隊的話題，