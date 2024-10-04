PLG職籃聯盟副會長陳建州近期拋出仿照NBA模式，與TPBL共同舉辦季中錦標賽的話題，引起熱議。不過陳建州也強調，「兩聯盟目前各自努力，季中錦標賽只是一種想法，最重要的是讓球迷體驗最精采的球賽。」
陳建州日前曾與TPBL秘書長齊文駿會談，「亞洲盃男籃資格賽期間，剛好兩聯盟都有空檔，可以考慮模仿NBA季中挑戰賽模式，來進行交流，不過具體細節還要溝通。」
近期PLG新節目《台籃吃瓜第一品牌》開播，陳建州也上節目暢談理念，「如果大家願意合作，一起打出一個冠軍，對於球隊、球迷都是好事。也不願意分屬兩聯盟的林書豪、林志傑的對決成絕響。」
不過陳建州仍強調，「目前專注在籌備PLG的新賽季，雖然縮小成4隊，但球賽品質絕對不會下滑，反而會更努力提升，並把各方面的服務做到最好。」
讓台南球迷感受PLG熱情
台鋼獵鷹新球季轉戰PLG聯盟，並將主場移師到成功大學體育館。陳建州說，「我一開始就打定主意，熱身賽要在台南舉辦，要讓球迷感受PLG的熱情。目前熱身賽門票銷售量很不錯，數字大家都可以查得到。」
根據全家售票系統顯示，PLG熱身賽開幕戰門票已賣破8成，其中「全糖區」A、B、C區都已售罄。
另外，談到擴隊的話題，陳建州透露，其實有多支外國球隊想要加入PLG，也很肯定聯盟的水平。不過現階段還是先把新球季做好，是否開放外隊加入，等下季再談。
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近期PLG新節目《台籃吃瓜第一品牌》開播，陳建州也上節目暢談理念，「如果大家願意合作，一起打出一個冠軍，對於球隊、球迷都是好事。也不願意分屬兩聯盟的林書豪、林志傑的對決成絕響。」
不過陳建州仍強調，「目前專注在籌備PLG的新賽季，雖然縮小成4隊，但球賽品質絕對不會下滑，反而會更努力提升，並把各方面的服務做到最好。」
讓台南球迷感受PLG熱情
台鋼獵鷹新球季轉戰PLG聯盟，並將主場移師到成功大學體育館。陳建州說，「我一開始就打定主意，熱身賽要在台南舉辦，要讓球迷感受PLG的熱情。目前熱身賽門票銷售量很不錯，數字大家都可以查得到。」
根據全家售票系統顯示，PLG熱身賽開幕戰門票已賣破8成，其中「全糖區」A、B、C區都已售罄。
另外，談到擴隊的話題，陳建州透露，其實有多支外國球隊想要加入PLG，也很肯定聯盟的水平。不過現階段還是先把新球季做好，是否開放外隊加入，等下季再談。