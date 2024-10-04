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PLG職籃聯盟陳建州近期提出與TPBL季中交流賽話題，對此TPBL會長莊瑞雄今(4)日做出回應，莊瑞雄指出，「季中各式的交流賽，需要大量的事前規劃，不單單僅有安排賽程這麼簡單，還有場地協調、球團及球員的出賽意願、保險、後勤團隊等許多問題。」被問到未來交流或合併的議題，而針對聯盟採取「協會制」或「公司制」的議題？莊瑞雄認為，協會制的重點應為每一球團都有一樣的說話份量，並不會有大小聲的差別，創造出真正的公平。在第一次球團會議他就已經揭示，所有聯盟事項都必須要採最大共識決，以所有球團最大共識為基準，後在會議上正式通過。莊瑞雄出任會長身為會議主席的角色，