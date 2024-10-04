PLG職籃聯盟陳建州近期提出與TPBL季中交流賽話題，對此TPBL會長莊瑞雄今(4)日做出回應，聯盟的賽程最初在與籃協協調下，確實有預留時間，立意是讓球員專心出征國際賽，不用擔心與母隊職業賽賽程衝突，也期望球迷先將目光焦點放在國際賽上。
莊瑞雄指出，「季中各式的交流賽，需要大量的事前規劃，不單單僅有安排賽程這麼簡單，還有場地協調、球團及球員的出賽意願、保險、後勤團隊等許多問題。」
被問到未來交流或合併的議題，莊瑞雄也強調，一切採取開放的態度，但現在新賽季將至，眼前聯盟最重要的任務是確保所有的事物萬無一失，所以未來若兩聯盟有任何交流事項，也建議應該在休賽季正式的提案，兩邊坐下來討論，而不是透過媒體間的對話，這樣的模式不會讓兩邊有好的結果。
而針對聯盟採取「協會制」或「公司制」的議題？莊瑞雄認為，協會制的重點應為每一球團都有一樣的說話份量，並不會有大小聲的差別，創造出真正的公平。在第一次球團會議他就已經揭示，所有聯盟事項都必須要採最大共識決，以所有球團最大共識為基準，後在會議上正式通過。
莊瑞雄出任會長身為會議主席的角色，他也強調，「必須事前了解會議議程與討論內容才得以進行會議，且聯盟秘書長等人，也都會不定期與會長與球團進行會議，通盤了解聯盟事務。」
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被問到未來交流或合併的議題，莊瑞雄也強調，一切採取開放的態度，但現在新賽季將至，眼前聯盟最重要的任務是確保所有的事物萬無一失，所以未來若兩聯盟有任何交流事項，也建議應該在休賽季正式的提案，兩邊坐下來討論，而不是透過媒體間的對話，這樣的模式不會讓兩邊有好的結果。
而針對聯盟採取「協會制」或「公司制」的議題？莊瑞雄認為，協會制的重點應為每一球團都有一樣的說話份量，並不會有大小聲的差別，創造出真正的公平。在第一次球團會議他就已經揭示，所有聯盟事項都必須要採最大共識決，以所有球團最大共識為基準，後在會議上正式通過。
莊瑞雄出任會長身為會議主席的角色，他也強調，「必須事前了解會議議程與討論內容才得以進行會議，且聯盟秘書長等人，也都會不定期與會長與球團進行會議，通盤了解聯盟事務。」
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