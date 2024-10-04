PLG職籃副會長陳建州近期拋出季中錦標賽的議題，引起籃壇和球迷的關注，但要效法NBA打全新的賽制，其實要克服許多問題，甚至在台灣實施季中錦標賽，比美國職籃更加困難。
季中錦標賽誘因不足恐
「誘因」不足恐怕讓比賽淪為二軍新秀的磨練賽，以NBA為例，拿下冠軍的隊伍，每人能分配到50萬美元(約1600萬台幣)的巨額獎金，亞軍也能分到20萬買元，只要進入8強，就有5萬美元的分潤。
台灣市場難以提供如此高額的獎金，若球隊、球員並沒有求勝的意志，反而讓林書豪、林志傑、高國豪等明星球員輪休，乃至於洋將都只打幾分鐘，球迷豈會願意買票進場看一場「新秀對抗賽」。
兩聯盟制度不同調
兩聯盟的規章、制度也不同調，PLG聯盟允許使用外籍生，各隊最多可註冊16名本土球員與3名洋將，而洋將使用方式是採取4節7人次，第四節為單洋將，每場比賽可登錄雙洋將。
TPBL則規定本土最多註冊14人，洋將4+1人，華裔2人，洋將使用方法是四節8人次，且還有歸化洋將制度。加上兩聯盟的例行賽場次、球員薪資等規定，也有諸多不同，要打季中錦標賽之前，規章整合就會是很大的問題，屆時若意見分歧，難保不會又破局。
球團老闆之間的嫌隙難快速解開
另外，最困難的還是兩聯盟各球隊的態度，今夏才經歷合併破局的問題，包括台鋼獵鷹在最後一刻轉戰PLG，各球團之間難免出現嫌隙，加上目前形勢是隊伍數7：4，TPBL季前聲勢和話題性仍高於PLG，在雙方狀況諸多不對等情勢下，要合作打季中錦標賽，恐怕變成假議題。
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「誘因」不足恐怕讓比賽淪為二軍新秀的磨練賽，以NBA為例，拿下冠軍的隊伍，每人能分配到50萬美元(約1600萬台幣)的巨額獎金，亞軍也能分到20萬買元，只要進入8強，就有5萬美元的分潤。
台灣市場難以提供如此高額的獎金，若球隊、球員並沒有求勝的意志，反而讓林書豪、林志傑、高國豪等明星球員輪休，乃至於洋將都只打幾分鐘，球迷豈會願意買票進場看一場「新秀對抗賽」。
兩聯盟制度不同調
兩聯盟的規章、制度也不同調，PLG聯盟允許使用外籍生，各隊最多可註冊16名本土球員與3名洋將，而洋將使用方式是採取4節7人次，第四節為單洋將，每場比賽可登錄雙洋將。
TPBL則規定本土最多註冊14人，洋將4+1人，華裔2人，洋將使用方法是四節8人次，且還有歸化洋將制度。加上兩聯盟的例行賽場次、球員薪資等規定，也有諸多不同，要打季中錦標賽之前，規章整合就會是很大的問題，屆時若意見分歧，難保不會又破局。
球團老闆之間的嫌隙難快速解開
另外，最困難的還是兩聯盟各球隊的態度，今夏才經歷合併破局的問題，包括台鋼獵鷹在最後一刻轉戰PLG，各球團之間難免出現嫌隙，加上目前形勢是隊伍數7：4，TPBL季前聲勢和話題性仍高於PLG，在雙方狀況諸多不對等情勢下，要合作打季中錦標賽，恐怕變成假議題。
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