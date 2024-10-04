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▲勇士元老級洋將塞瑟夫本季轉戰台新戰神。而兩聯盟對於洋將使用、外籍生等制度都不同調。（圖／勇士球團提供）

▲新北國王董事長王文祥日前開出兩聯盟合併的第一槍，不過最後整合仍破局，國內籃壇仍是兩聯盟並立。（圖／記者葉政勳攝）

PLG職籃副會長陳建州近期拋出季中錦標賽的議題，引起籃壇和球迷的關注，「誘因」不足恐怕讓比賽淪為二軍新秀的磨練賽，台灣市場難以提供如此高額的獎金，若球隊、球員並沒有求勝的意志兩聯盟的規章、制度也不同調，PLG聯盟允許使用外籍生，各隊最多可註冊16名本土球員與3名洋將，而洋將使用方式是採取4節7人次，第四節為單洋將，每場比賽可登錄雙洋將。TPBL則規定本土最多註冊14人，洋將4+1人，華裔2人，洋將使用方法是四節8人次，且還有歸化洋將制度。另外，最困難的還是兩聯盟各球隊的態度，今夏才經歷合併破局的問題，包括台鋼獵鷹在最後一刻轉戰PLG，各球團之間難免出現嫌隙，