我是廣告 請繼續往下閱讀

▲房屋淹水超過50公分，每戶可申請1萬5000元救助金，也有房屋稅相關減免。（圖／高雄市政府提供）

▲若住家因風災毀損達不堪居住，每戶最高提供10萬元安遷救助。（圖／高雄市政府提供）

▲汽車泡水最高每輛可獲2萬元救助。（圖／高雄市政府提供）

▲山陀兒颱風救災受助申請說明。（圖／高雄市政府提供）

山陀兒颱風在高雄小港登陸，重創高雄。高雄市政府今（5）公布颱風災損補助方案，房屋淹水超過50公分可申請1萬5000元救助金、汽車泡水最高領2萬元、機車泡水最高領2000元，若住家被毀損無法居住，每戶最高補助10萬元。市府提醒「」，申請時間為高雄市政府提供因颱風致住屋淹水達50公分以上者，每戶可申請1萬5000元住屋淹水救助，本次專案淹水未達50公分的住戶，每戶可獲5000元救助金。高雄市社會局依「高雄市災害救助金核發辦法」，提供安遷（安置）救助及住屋毀損救助。住屋因風災毀損達不堪居住程度者，每人可獲2萬元，每戶最高補助5人，上限10萬元。另，低收及中低收入戶若住屋因災害毀損面積達四分之一以上，但未達不堪居住程度者，每戶可獲1萬5000元救助金。不過，社會局也提醒，房屋受損與淹水補助範圍，僅限申請人實際居住的臥室、客廳、飯廳及相連的廚房、廁所、浴室等生活空間。且申請安遷（安置）救助及住屋毀損補助者，需符合在災害發生前已設籍受災地址，並有實際居住事實者。依照凱米颱風補助標準提供慰助金，汽車及大型重機最高2萬元，一般機車最高2000元。申請條件為山陀兒颱風影響期間領有行車執照且掛有車牌的車輛因泡水受損。山陀兒颱風帶來14級至17級陣風，造成許多樹木傾倒斷裂。若建物、招牌及車輛等財物遭傾倒樹木波及毀損，經認定為高雄市府轄管樹木所造成，將提供專案補助1萬元救助金。市府提醒，申請時需提供樹木傾倒地點，包含明確路標、地址資訊，及毀損物件照片，並填妥申請表交由區公所里幹事統一收件。住家有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，可一年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年可以免除50%房屋稅，泡水車輛屬高雄市牌照也可申請使用牌照稅退稅。高雄市政府指出，相關救助申請日期10月7日至11月6日截止，呼籲受災市民把握時間申請，如有任何疑問，可洽詢各區公所、社會局或稅捐稽徵單位查詢。