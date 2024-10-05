MLB美國職棒洛杉磯道奇在休息5天過後，明（5）日將在主場展開與聖地牙哥教士隊的分區系列賽交手，而今日道奇球團也舉行了賽前記者會，其中日籍球星大谷翔平也被問到了許多問題，當他被問到生涯首度出戰大聯盟季後賽，有無獲得他人的建議與建言時，大谷則直呼：「沒有收到什麼建議，我只被笑是第一次打！」
大谷翔平赴美7年後 終盼季後賽滋味
大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，最終6個賽季下來天使皆未能闖進到季後賽，也導致大谷過去並沒有在季後賽上出戰的經驗。不過大谷今年休賽季轉戰國聯強權道奇，馬上就繳出史無前例的單季「54轟59盜」的史詩級成績，也幫助球隊最終以國聯西區冠軍之姿，順利闖進到季後賽。
大谷坦言不會緊張 更多的是期待
而根據日媒報導，大谷稍早也談到將首度出戰大聯盟季後賽，自己是否會感到緊張，他表示：「與其說是緊張，更多的應該是期待。我從小就在期待著這個，我一直想在那樣的舞台上出戰，所以這就是我現在最期待的。基本上，現在我來到球場，每天都在進行模擬實戰的對抗訓練，並且打2個打席，確保我不會忘記那種比賽的感覺。」
至於大谷也有機會能夠對決前輩達比修有，他也稱這對自己來說意義重大，「達比修有是我小時候的明星投手，即使他在大聯盟時也是如此。在他在日本打球時，我一直透過電視欣賞他的比賽，他是我憧憬的選手之一，能夠與這樣的選手同場競技，對我來說意義重大。」
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大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，最終6個賽季下來天使皆未能闖進到季後賽，也導致大谷過去並沒有在季後賽上出戰的經驗。不過大谷今年休賽季轉戰國聯強權道奇，馬上就繳出史無前例的單季「54轟59盜」的史詩級成績，也幫助球隊最終以國聯西區冠軍之姿，順利闖進到季後賽。
大谷坦言不會緊張 更多的是期待
而根據日媒報導，大谷稍早也談到將首度出戰大聯盟季後賽，自己是否會感到緊張，他表示：「與其說是緊張，更多的應該是期待。我從小就在期待著這個，我一直想在那樣的舞台上出戰，所以這就是我現在最期待的。基本上，現在我來到球場，每天都在進行模擬實戰的對抗訓練，並且打2個打席，確保我不會忘記那種比賽的感覺。」
至於大谷也有機會能夠對決前輩達比修有，他也稱這對自己來說意義重大，「達比修有是我小時候的明星投手，即使他在大聯盟時也是如此。在他在日本打球時，我一直透過電視欣賞他的比賽，他是我憧憬的選手之一，能夠與這樣的選手同場競技，對我來說意義重大。」