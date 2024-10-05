年底至明年初，至少有4家銀行、共8張聯名信用卡終止發行，現在哪張卡才是回饋最高的「最強信用卡」引發討論。有別於近期被熱議的新卡「國泰世華CUBE卡」、「台新太陽／玫瑰卡」，精打細算行家列出回饋金表，直言「玉山Unicard」才是回饋王，穩穩拿3.5%以上回饋，「常用LINE Pay選這準沒錯」。
根據金管會銀行局公布，今年7月底前整體國銀流通信用卡卡數為5858萬多張，從發卡銀行來看，以中國信託932萬多張最多、國泰世華736萬多張居次，玉山銀731萬多張排第三，第四則是台北富邦的728萬多張，台新銀以655萬多張列第五。
在簽帳金額部分，7月整體信用卡簽帳金額為3億9675萬餘元，中國信託單月簽帳金額6876萬多元最高、國泰世華6528萬多元次之、台北富邦5230萬元居第三、第四是玉山銀4842萬餘元，台新以4435萬餘元排第五。資料來源：金管會網站
目前哪張信用卡才是卡友心中的「最強信用卡」？網友在Dcard上發起討論「玉山Unicard是不是真的很強」，指出近期玉山發新卡，頻頻被討論「是不是學國泰CUBE卡、台新太陽／玫瑰卡」，他不否認，但卻列出3大話題新卡消費金額從3000元至10萬元的對應回饋金分析，發現玉山Unicard在消費金額中位數、5萬7142元時，實質回饋達3卡最高的4.33%。
原PO認為，玉山Unicard適合4類人使用，包含「使用信用卡頻率高」、「玉山銀行存戶」、「消費樣態固定者（以符合任意選方案八間特店）」、「月刷卡金額在1萬至5萬7000元者」。直言，「常用LINE Pay選這準沒錯，一定穩穩拿3.5%以上回饋！」
擁有2.8萬名追蹤者的理財粉專「輝哥卡省錢」近期分享，玉山Unicard推出後，最多人反映的就是「回饋燒腦又複雜難用」。但它好用的地方就是綁第三方支付，簡單說重點是「單筆百元以下消費最低要72元以上，才有實際3%以上回饋」、「刷5萬7142元享最高4.33%回饋」。
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在簽帳金額部分，7月整體信用卡簽帳金額為3億9675萬餘元，中國信託單月簽帳金額6876萬多元最高、國泰世華6528萬多元次之、台北富邦5230萬元居第三、第四是玉山銀4842萬餘元，台新以4435萬餘元排第五。資料來源：金管會網站
目前哪張信用卡才是卡友心中的「最強信用卡」？網友在Dcard上發起討論「玉山Unicard是不是真的很強」，指出近期玉山發新卡，頻頻被討論「是不是學國泰CUBE卡、台新太陽／玫瑰卡」，他不否認，但卻列出3大話題新卡消費金額從3000元至10萬元的對應回饋金分析，發現玉山Unicard在消費金額中位數、5萬7142元時，實質回饋達3卡最高的4.33%。
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