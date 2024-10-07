我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寒露節氣到，天氣開始有涼意，外出記得多帶件外套。（圖／記者陳明安攝）

▲寒露節氣盡量避免到醫院探病，以免受災厄。（圖／NOWnews資料照）

▲寒露節氣不妨來碗花生雞爪湯、蓮藕排骨湯、蘿蔔排骨湯。（圖／記者葉盛耀攝）

▲可在陽台種植綠葉花卉，綠化環境也有助身體健康。（圖／NOWnews資料照）

2024節氣「寒露」來了，10月8日3時2分將進入寒露節氣，命理專家楊登嵙提醒，「寒露」意思是露水日多、氣溫更低，民眾要開始注意保暖。在節氣寒露這半個月裡，4生肖要特別留意健康，楊登嵙也分享寒露開運、禁忌、養生、食物重點一文看懂。命理專家楊登嵙表示，在「白露」過後，天氣轉涼，開始出現露水，到了「寒露」，則露水日多，且氣溫更低了。古云：「寒從足生」，腳離心臟最遠，血液供應較少，再加上脂肪層薄，保溫性能差，非常容易受到冷刺激影響。特別是抵抗力弱的老人和嬰幼兒，在寒露時節要注意保暖，以免感冒。另一句俗諺：「白露身不露，寒露腳不露。」，意思是寒露節氣開始，就少穿夏季的涼鞋，改用舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵。燥邪最容易傷肺傷胃，寒露養生的重點則是養陰防燥、潤肺益胃，同時要避免劇烈運動、過度勞累。楊登嵙提到，在2024年「寒露」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、龍、雞、狗，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，應適量做運動，增強體魄，並留意腹部毛病，注意飲食衛生，減低染病的機會，另外避免常去醫院探病，以免替人受災厄。常言道：「秋季進補，冬令打虎」，但進補時要注意，不要無病進補和虛實不分濫補，虛者補之，不是虛證病人不宜用補藥。一般人宜用食補，選擇新鮮的白菜、蘿蔔、蓮藕等加入魚、肉等做成湯，如花生雞爪湯、蓮藕排骨湯、蘿蔔排骨湯等。不少人開始感覺天氣一天比一天冷，因此在飲食方面也會開始進補，往往會吃一些羊肉、火鍋來暖胃。過度進食厚膩的大魚大肉並非正確的選擇，應該在平衡飲食五味基礎上，根據每個人不同的身體狀況，適當多吃一些甘潤的食物養肺潤腸。節氣寒露的養生食物最好以潤肺生津，健脾益胃為主，適宜吃的有：百合、大棗、紅薯、枸杞、南瓜、雪梨、柿子、香蕉、胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、豆類、菌類等，避免辛辣刺激。天氣乾燥易出現口渴、喉嚨乾、唇燥、皮膚乾澀等「秋燥病」，應多吃水果，常喝開水、綠豆湯、豆漿、牛奶等滿足肌體的需要，提高抗燥力。並少吃以下食品：1、不喝冷飲。2、少吃或不吃含鹽量較高的食物，如鹹菜、醬菜、筍乾、鹹肉等鹹食。3、少食辛辣之品，如辣椒、生薑、蔥、蒜類，因過食辛辣宜傷人體陰精。4、不宜多喝含氣飲料，包括汽水、啤酒等。5、慎喝涼茶，上班族工作繁忙，經常熬夜，到了寒露時節，由於天氣變化大，容易出現口舌乾燥、牙齦腫痛等「上火」的症狀，喝涼茶則會加重「秋燥」的症狀，耗氣傷陰。「寒從足生」，腳離心臟最遠，血液供應較少，再加上脂肪層薄，保溫性能差，非常容易受到冷刺激的影響。特別是抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，寒露時節尤其要注意保暖防寒，以免受到感冒等常見病的侵襲。這個時候不要再穿夏季的涼鞋了，以免「寒從足生」，而應穿著舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵。低溫會使血壓升高，導致腦血管破裂，寒冷會使血液粘稠度增高，促使血栓形成，故而需要注意保暖，時時提防。另外，不要經常赤膊露身，以防涼氣侵入體內。寒露節氣寒氣襲人，既要防止受寒感冒，又要經常打開門窗，保持室內空氣新鮮。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。寒露起宜早睡早起，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。保證睡眠充足，注意勞逸結合。秋天適當早起，可減少血栓形成的機會，起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。可根據個人情況選擇不同的運動項目進行鍛鍊，長期堅持可增強心肺功能。散步、快步走、爬山等都是很好的選擇。但開始時強度不宜太大，應逐漸增加運動量，如果過度運動，會增加人體的疲憊感，反而不利於身體恢復。秋遊也一種好的活動，既可調節精神又可強身健體，可貼近大自然，又能收斂心神，也可達到鍛鍊的目的。寒露後日光照射時間減少，天氣又漸冷，加上風起葉落，景物蕭條，容易讓人有淒涼的感覺，出現情緒不穩，多愁善感的憂鬱心情。宜郊遊、遠足、賞秋菊，登高眺遠或邀友小聚會，這些都可避免清秋落寞的心理。秋季是運動鍛鍊的大好時機，既可調節精神又可強身健體，達到動靜合一的精神調養，培養樂觀豁達的心情，以減緩秋令肅殺之氣對人體的影響。