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▲阿土伯曾創「3天賺1億」超狂紀錄，透露投資心法是「4不3要8分飽」。（圖／NOWnews資料照）

被封為「散戶代言人」的台灣一代股神阿土伯（本名李金土），經台北市義勇大隊證實已在6日過世，享耆壽90歲。阿土伯縱橫股神超過半世紀，每次出席鴻海股東會時，總是要拱郭台銘選總統來救台灣，曾創下「3天賺1億」超狂紀錄，阿土伯也不藏私，曾公開投資心法是「4不3要8分飽」。阿土伯30歲時投入股市，據悉身價最高曾達10億元，扛過台股跌破4000點低潮與全球金融風暴。阿土伯敢說敢言形象深植人心，他曾在鴻海股東會上發言，表示願意捐款1500萬挺郭台銘選總統，郭台銘則笑回：「把這1500萬買鴻海股票。」而郭台銘去年一度參戰總統大選，也算是回應阿土伯長期的希冀。他也頻頻為散戶們爭取權益，阿土伯曾拗聯電榮譽董事長曹興誠加發股利，開口道：「董事長，聯電資本公積有700多億元，而配給股東的上限是10％；換句話說，拿70多億來分都夠了！！」結果曹興誠把股利從0.75元加碼到0.8元，等於聯電全體股東多拿了8億元股利。阿土伯在股市行情好的時候曾3天賺1億，曾分享自己的投資理念是「4不3要吃8分飽」。4不是「不貪心、不融資、不放空、不聽謠言」；3要是「要做功課、要量力而為、要愛惜生命」；而8分飽則是指不追求「買在最低、賣在最高」的可能性。「貧與貪只在一點之間。」阿土伯曾接受週刊專訪，分享投資多年的體會，他9成資金都放股市，持股百餘檔，都挑大型股，而且都是「長期投資」，至少放1、2年，也追求穩定股息股利。阿土伯育有6名子女，曾笑稱把一身本領都傳給小兒子李智湧，但傳承的只是經驗，李智湧靠打工賺了半桶金，28歲時進軍股市，慘遇金融海嘯跌一大跤，後來重新站起來，每年投報率高達30%，滾出7位數身家李智湧曾受訪表示，「📍貧與貪只在一點之間📍把心一橫，踏進股市一搏，就有機會東山再起📍吃魚不用吐刺，要做就做活魚📍第一要靜得下，看得遠，看得準，拿得住