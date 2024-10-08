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▲台中市環保局今（8）緊急發布空氣污染警訊。（圖／台中市環保局臉書）

▲空氣清淨機的出風口不要對著牆壁吹，不但無用還會有產生反效果。（示意圖／雙全國際提供）

台中市西屯區逢甲商圈上的一家刺青店，今（10）下午3時許突然起火，火勢延燒至連棟的4間鐵皮屋，大量黑煙更是直逼天際，市政府、市議會一帶濃煙密布。火勢雖然在3時34分控制，但台中市環保局發布空污警示，提醒下風處「」等3路段附近區域，空氣品質受影響，請民眾緊閉門窗。台中市環保局稍早發布「空污突發事件通知」，指出西屯區福星路附近發生火警，消防局已趕抵現場滅火。目前環境風場偏北北西風，附近區域以及下風處（西屯路二段、青海路二段、惠中路等附近區域）皆可能會有火災異味情形。環保局長陳宏益提醒，位處事故發生附近地區的民眾請關閉門窗，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。肺癌、肺炎、慢性下呼吸道等國人十大死因，皆與空氣污染有關。無毒教母譚敦慈建議，嚴重空污時除盡量避免外出，晾在戶外的衣物也要趕緊收進來，減少懸浮微粒的沾附，並開啟家中的空氣清淨機，藉此除去空氣中的懸浮微粒，保護呼吸道。此外，譚敦慈也特別提醒，觀察發現不少人開空氣清淨機時，都把出風口對著牆壁吹，這樣不但不能淨化空氣，還會把灰塵都吹起來，產生反效果。她建議，擺放空氣清淨機時，注意出風口要靠近使用者，最好是在頭部以上的位置，或是對著空曠處，不喜歡吹到風的話，把清淨機放屋子正中央也可以。