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▲瘋掉！麥當勞APP國慶優惠刮刮樂活動，最想抽到大薯買一送一、雞塊買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞APP全球版熱騰騰剛上線「雙十送雙食」刮刮樂優惠。（圖／台灣麥當勞提供）

▲拿坡里國慶優惠！炸雞桶「買1送2」個小披薩。（圖／拿坡里提供）

慶祝雙十節國慶日快樂！麥當勞APP全球版熱騰騰剛上線「雙十送雙食」刮刮樂優惠活動，今（9）日起連續4天，天天抽獎薯餅、麥香魚、大薯等5款「買一送一」，更有「麥克雞塊買10送10」有夠嗨，還有機會刮中單點小薯、蛋捲冰淇淋特價10元，沒有連假也可以吃到週末好歡樂；拿坡里披薩・炸雞店也有炸雞桶「買1送2」個小披薩，下殺52折優惠一次整理。慶祝雙十國慶，麥當勞APP全球版加碼放送雙十節專屬任務剛上線，即日起至10月12日連續4天開跑「雙十送雙食」刮刮樂優惠活動，會員點入「雙十送雙食」活動頁面，即可參加並抽優惠券，每日每帳號可參加1次，天天都能抽獎。優惠券內容包含薯餅、豬肉滿福堡、麥香魚、大薯、10塊麥克雞塊共5款產品單點「買一送一」，注意到「麥克雞塊買10送10」又重出江湖了！還有機會刮中單點小薯、蛋捲冰淇淋特價10元。優惠券兌換期限自領券日起至10月15日內(含當日)。別忘記麥當勞本週也有7大優惠券可領，10月9日前單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」；即日起至10月13日，早餐單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、購買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋/吉事漢堡」、單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」，還有得來速限定買大麥克套餐「免費送4塊麥克雞塊」。而拿坡里披薩・炸雞店迎接雙十國慶也放送優惠，即日起至10月23日，內用或外帶都享炸雞桶「買1送2」個小披薩優惠580元（原價1118元），買一桶10塊炸雞直接送你2個小披薩，相當於下殺52折優惠、現省538元。而且優惠活動的披薩口味可以任選、連炸雞也能整桶更換為烤雞，想吃什麼就選什麼給足誠意。