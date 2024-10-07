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▲拿坡里國慶優惠，10塊炸雞桶「買1送2」個小披薩！一招再省10元。（圖／三商餐飲提供）

▲肯德基國慶優惠！蛋撻1元、最便宜套餐82元、炸雞桶套餐下殺200元。（圖／肯德基提供）

雙十國慶優惠又加一！拿坡里披薩・炸雞店殺紅眼，今（7）日推出炸雞桶「買1送2」個小披薩下殺52折優惠，買10塊炸雞就直接送2個小披薩口味任選，優惠價580元、現省538元；聰明一招「再折10元」買法被挖出。肯德基國慶日優惠代碼瘋狂撒，82元起「雞塊＋蛋撻」套餐、「加1元多一顆」原味蛋撻一次整理。國慶日就在本週，速食業者紛紛祭出優惠活動犒賞大家，拿坡里披薩・炸雞店即日起至10月23日，內用或外帶都享炸雞桶「買1送2」個小披薩優惠580元（原價1118元），買一桶10塊炸雞直接送你2個小披薩，相當於下殺52折優惠、現省538元。更大方的是，而且披薩口味還可以任選、炸雞也可整桶更換為烤雞，讓消費者自由挑選喜歡的口味好方便。再分享聰明一招「再折10元」買法，三商i美食卡會員專屬優惠，憑APP使用3點領取優惠券，內用或外帶國慶10塊炸雞桶「買1送2」個小披薩優惠特價只要570元，再幫大家省10元！提醒大家，10月7日至10月18日開放領券，兌換至10月23日。肯德基「雙10優惠 歡慶100」優惠代碼瘋狂撒，即日起至10月13日開吃最便宜「4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋經典冰奶茶」特價82元、吃雞必選「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(中) x 2」特價399元。百元優惠則有「咔啦脆雞＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻」特價100元、「咔啦脆雞 x 4＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價200元、「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(小) x 2」特價300元等組合。即日起至10月14日，單點240元／加點200元原味蛋撻禮盒可享「免費送一顆」闇黑芝麻蛋撻。使用預訂快取還有加碼優惠，購買指定桶餐「加1元多一顆」原味蛋撻、或百事可樂(小) x 2；購買XL 套餐也有「加1元多一顆」原味蛋撻限定優惠，爽吃肯德基蛋撻只要1元。