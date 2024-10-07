本週迎接雙十節國慶日，先吃麥當勞APP全球版最新優惠券今（7）日起發送7大優惠券，爽吃單點「勁辣香雞翅買一送一」、買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋」，還有得來速限定買大麥克套餐「免費送4塊麥克雞塊」等好康；拿坡里則祭出炸雞桶「買1送2」個小披薩下殺52折優惠，買10塊炸雞就直接送2個小披薩口味任選一次整理。
📌麥當勞：今起勁辣香雞翅買一送一！蛋捲冰淇淋免費送 本週7大優惠券
麥當勞APP全球版本週最新優惠券吃到雙十節國慶日！今起至10月9日單點「勁辣香鷄翅(一份兩塊)買一送一」；即日起至10月13日，早餐單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、購買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋/吉事漢堡」、單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」，還有得來速限定買大麥克套餐「免費送4塊麥克雞塊」。
本週10月11日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌國慶優惠拿坡里炸雞桶「買1送2」個小披薩！一招再省10元
國慶日就在本週，速食業者紛紛祭出優惠活動犒賞大家，拿坡里披薩・炸雞店即日起至10月23日，內用或外帶都享炸雞桶「買1送2」個小披薩優惠580元（原價1118元），買一桶10塊炸雞直接送你2個小披薩，相當於下殺52折優惠、現省538元。更大方的是，而且披薩口味還可以任選、炸雞也可整桶更換為烤雞，讓消費者自由挑選喜歡的口味好方便。
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麥當勞APP全球版本週最新優惠券吃到雙十節國慶日！今起至10月9日單點「勁辣香鷄翅(一份兩塊)買一送一」；即日起至10月13日，早餐單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、購買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋/吉事漢堡」、單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送中薯」，還有得來速限定買大麥克套餐「免費送4塊麥克雞塊」。
本週10月11日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌國慶優惠拿坡里炸雞桶「買1送2」個小披薩！一招再省10元
國慶日就在本週，速食業者紛紛祭出優惠活動犒賞大家，拿坡里披薩・炸雞店即日起至10月23日，內用或外帶都享炸雞桶「買1送2」個小披薩優惠580元（原價1118元），買一桶10塊炸雞直接送你2個小披薩，相當於下殺52折優惠、現省538元。更大方的是，而且披薩口味還可以任選、炸雞也可整桶更換為烤雞，讓消費者自由挑選喜歡的口味好方便。