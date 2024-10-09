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▲2024年巴黎奧運、最資深的61歲桌球選手倪夏蓮，正是代表盧森堡出征奧運的選手。（圖／美聯社／達志影像）

全球最有錢國家排名

1.盧森堡 14萬3740美元（約新台幣463萬元）

2.澳門特別行政區 13萬4140美元（約新台幣432萬元）

3.愛爾蘭 13萬3900美元（約新台幣431萬元）

4.新加坡 13萬3740美元（約新台幣431萬元）

5.卡達 11萬2280美元（約新台幣362萬元）

6.阿拉伯聯合大公國 9萬6850美元（約新台幣312萬元）

7.瑞士 9萬1930美元（約新台幣296萬元）

8.聖馬利諾 8萬6990美元（約新台幣280萬元）

9.美國 8萬5370美元（約新台幣275萬元）

10.挪威 8萬2830美元（約新台幣266萬元）





台灣房價居高不下，不少專家都認為其中一關鍵，就是台灣人錢太多。而根據知名財經雜誌《富比世》最新公布2024年「最富裕國家」排行，以國際貨幣基金組織（IMF）的估計結果計算，世界第一有錢的國家是盧森堡、澳門排第二，而台灣名列第14名，遠超中國、日本與韓國。《富比世》這項調查以IMF數據為基礎，先計算各國的人均GDP，衡量各國生產的商品和服務總價值，再除以該國或地區的人口數，考慮通貨膨脹率和當地物價、產品與服務的成本，得出較為真實的各國國民財富狀況。排行前10名多半為歐洲國家，位居首位的盧森堡（Luxembourg）位在歐洲內，被法國、德國和比利時包圍，人口約65.3萬人。報導分析，盧森堡因擁有實力雄厚的金融業致富，澳門財富來自40多家賭場、愛爾蘭是全球最大避稅天堂。在台灣部分，人均GDP達到7萬6860美元（約新台幣247萬4700元），在榜單中排名第14，儘管落後於第13名的汶萊，不過經濟成長率達到3.1%，且領先排行第15名的香港。第11名是南美洲的蓋亞那（Guyana）、第12名是丹麥。