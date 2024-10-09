台中清泉崗基地8日下午發生打靶走火事故，28歲志願役士兵不幸身亡。事實上，軍營周邊可能帶來的噪音問題，也不時被拿出來討論。一名在竹北的外地人近日驚聞竹北車站晚上「砰砰聲」頻傳，聽起來不像打雷聲，上網發問求解。在地人解惑「在新竹，砰砰聲就是砲兵演習，轟轟聲就是戰機訓練」。
原PO在臉書公開社團「竹北大小事」發文，表示自己是在竹北的外地人，第一次在竹北車站附近「一直聽到碰碰聲，感覺不是打雷」，好奇發文，想知道究竟是怎麼一回事。
貼文引發討論，網友附和說：「竹北高鐵這邊從昨晚上到現在（7日）、已經下午3點了還有聽到。」不少人分享在新竹市北區、新竹縣芎林等處都聽得見，「我在六家高鐵附近也聽到」、「在AI公園這裡，感覺轟轟地」、「我還以為阿共上岸了」。
一票在地人幫忙解惑，指出是附近的湖口營區在進行砲彈射擊演練，採不定時演練，超強震撼力是因戰車砲（請見文末影片）在射擊。也有家住營區旁的網友分享說：「住在旁邊，震到落地窗都會晃。」在地人提醒，「竹北這邊就是偶爾會有砲擊聲，每天固定戰機衝場拉升的轟鳴聲，晚上超跑的拉轉聲」，新竹日常，習慣就好。
營區算嫌惡設施嗎？住軍營旁優缺點一次看
事實上，軍營、營區對於購屋族來說算不算嫌惡設施（或稱鄰避設施Not In My Back Yard），也不時被拿出來討論，主要原因之一就是噪音問題，但住營區周邊的好處則是「最不容易停電」。只是，最好還是確認一下電費單上的「輪流停電組別」，H、I、J組 · H組是國防、交通、醫院、政府機關等要地，優先排除在限電名單。
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貼文引發討論，網友附和說：「竹北高鐵這邊從昨晚上到現在（7日）、已經下午3點了還有聽到。」不少人分享在新竹市北區、新竹縣芎林等處都聽得見，「我在六家高鐵附近也聽到」、「在AI公園這裡，感覺轟轟地」、「我還以為阿共上岸了」。
一票在地人幫忙解惑，指出是附近的湖口營區在進行砲彈射擊演練，採不定時演練，超強震撼力是因戰車砲（請見文末影片）在射擊。也有家住營區旁的網友分享說：「住在旁邊，震到落地窗都會晃。」在地人提醒，「竹北這邊就是偶爾會有砲擊聲，每天固定戰機衝場拉升的轟鳴聲，晚上超跑的拉轉聲」，新竹日常，習慣就好。
營區算嫌惡設施嗎？住軍營旁優缺點一次看
事實上，軍營、營區對於購屋族來說算不算嫌惡設施（或稱鄰避設施Not In My Back Yard），也不時被拿出來討論，主要原因之一就是噪音問題，但住營區周邊的好處則是「最不容易停電」。只是，最好還是確認一下電費單上的「輪流停電組別」，H、I、J組 · H組是國防、交通、醫院、政府機關等要地，優先排除在限電名單。