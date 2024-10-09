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▲統神（右）與網紅好友基隆東（左）主持直播節目《賴皮豬式會社》，整個人消風一圈。（圖／17LIVE提供）

▲統神（右）與來賓Yoro老師節目秀舞技，網友表示這是復健。（圖／17LIVE提供）

台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航昨（8）日晚間，與同是遊戲實況主網紅好友「基隆東」同框，開啟全新的直播節目《賴皮豬式會社》，以綜藝談話性節目方式，與網友們輕鬆聊電競遊戲以及最熱的新聞時事。好友相見，基隆東第一件事情是驚嘆統神氣色不僅變好，也變好瘦，對此，網友也忍不住留言直呼，「最右邊的瘦子是誰？」統神更喊話，為了要在拳賽中對決蹦闆，必須再瘦10公斤。統神自爆現在體重是112公斤，比7月體重又瘦了10公斤，體型差距之大，讓基隆東與首集來賓遊戲實況主Yoro老師都忍不住追問統神的瘦身妙方，居然可以在短時間「從豬八戒變成沙悟淨」。統神大方表示，他現在除了固定上健身房運動，吃飯時不吃米飯、避開碳水化合物，也不吃宵夜，接下來他還要繼續瘦，以迎接年底與蹦闆的拳賽。晚上直播節目安排統神與來賓挑戰音樂電玩《舞力全開》，角逐最佳舞王。統神先與來賓Yoro老師共舞，舞曲進行到一半，便聽到Yoro老師發出喘息聲，神情開始扭曲，而過往只要一動就會用力喘氣的統神，則是老神在在。好不容易遊戲結束，Yoro老師累到直接癱坐到椅子上，統神還是臉不紅氣不喘，從容接受第二場挑戰，讓基隆東與網友感到不可思議，驚呼：「統神去哪裡了？叫統神出來！」1小時的節目，除了挑戰音樂電玩，3人還聊了近期熱門時事，像是「颱風假該不該放」、「2024電玩競賽《英雄聯盟》」等。其中一則網路新聞是來自英國「對外在、身體滿意度」全球調查報告，結果顯示台灣對外在滿意度居然高居世界第二。Yoro老師說，他相信是這份調查是真的，因為有統神在，大家真的比較容易滿意自己的外表，讓工作人員與網友直接笑到噴飯。