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▲故宮郵局國慶日有營業。（圖／翻攝Google評價）

▲中華民國113年銀行業休假日期表。（圖／銀行局網站）

中華民國生日快樂！今（10）是雙十國慶日，也是2024年最後一個國定假日，不過今年國慶日沒有放連假，明天星期五還要上班！「國慶日郵局、銀行有開嗎？」郵局、銀行營業資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。郵局在雙十國慶日，全台灣只有設在臺北故宮博物院裡的「臺北故宮郵局」有營業，不過只有提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務等3項服務，其餘郵局都是停止營業。不過，郵局的ATM自動櫃員機、開放式信箱間、i郵箱和自助郵局，在國慶日依舊提供24小時服務。雙十國慶日，郵局停止收寄信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件。不過，為了因應顧客交寄快捷郵件需求，快捷郵件仍照常投遞，而且並開放全臺郵局郵務科（包含快捷股、郵務股或投遞股）以及駐有守衛或保全的郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。至於銀行部分，根據金管會銀行局發布的「中華民國113年銀行業休假日期表」，全台銀行在今國慶日都是休息、沒有開門的，相關業務需求只能等明（11）天再至櫃檯辦理，或是運用網路銀行、ATM辦理。