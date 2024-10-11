政府又發錢了！花蓮縣政府為振興地方經濟，10月12日起發放「花蓮振興券」，符合資格者每人爽領3000元，如以花蓮縣全縣人口推估，至少有將近32萬人受惠。不過要特別注意的是，花蓮振興券定有7天的領券期限，若在最後一天10月18日下午5點前沒完成領取，則無法補領。花蓮振興券領取資格、何時領、何時用、代領規定、使用範圍等重點，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。
📍基準日113年4月3日設籍於花蓮縣之縣民。
📍基準日已取得居留證、定居證且居留、定居地址在本縣的外籍配偶或大陸、香港、澳門籍配偶。
📍基準日以前出生之新生兒且已於60天內設籍花蓮縣者。
📍親自領取：年滿18歲本人攜帶身分證（或居留證、定居證）正本及印章，10月12日至10月13日，周末（假日）至通知單上發放點領取；10月14日至10月18日周間（非假日）則是到鄉鎮市公所公告指定地點領取。
📍請人幫忙領取：本人（委託人）提供身分證（或居留證、定居證）正反面影本及委託書，親友（受託人）須帶身分證正本及印章、委託書，依上述假日、非假日指定地點代為領取。
📍未成年怎麼領：由父母或監護人攜帶身分證（或居留證、定居證）正本及印章，並準備戶口名簿或戶籍謄本，在指定期間依假日、非假日之別，到指定地點領取。
縣府說明，花蓮振興券的使用範圍，只限在花蓮縣內消費，不管是市場買菜、逛街購物、旅遊住宿都能用。但是不適用電商網購，也不能拿來繳水電費、健保費或信用卡費，也不適用購買菸品、禮券及儲值等。
資料來源：花蓮振興券便民服務網
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花蓮振興券領取資格只要是2024年4月3日前設籍在花蓮縣的縣民都可以領，縣府完整說明如下：
📍基準日113年4月3日設籍於花蓮縣之縣民。
📍基準日已取得居留證、定居證且居留、定居地址在本縣的外籍配偶或大陸、香港、澳門籍配偶。
📍基準日以前出生之新生兒且已於60天內設籍花蓮縣者。
花蓮振興券要去哪裡領？怎麼領？花蓮縣政府指出，振興券有親自領取、請人幫忙領取及兩種方式。未成年則是由父母或監護人代領。領取地點為「鄉鎮市公所公告指定地點」，需攜帶身分證（或居留證、定居證）及印章，委託他人代領者要提供身分證件正反面影本及委託書給受託人。帶通知單可加快領取速度，但非必要，忘記帶也是可以領。
📍親自領取：年滿18歲本人攜帶身分證（或居留證、定居證）正本及印章，10月12日至10月13日，周末（假日）至通知單上發放點領取；10月14日至10月18日周間（非假日）則是到鄉鎮市公所公告指定地點領取。
📍請人幫忙領取：本人（委託人）提供身分證（或居留證、定居證）正反面影本及委託書，親友（受託人）須帶身分證正本及印章、委託書，依上述假日、非假日指定地點代為領取。
📍未成年怎麼領：由父母或監護人攜帶身分證（或居留證、定居證）正本及印章，並準備戶口名簿或戶籍謄本，在指定期間依假日、非假日之別，到指定地點領取。
花蓮振興券使用期限與使用範圍花蓮人一共會領5張面額200元的振興券與4張面額500元的振興券，總金額為3000元，使用時間為領券後至明（2025）年2月28日，使用地點僅限花蓮縣內消費使用。
縣府說明，花蓮振興券的使用範圍，只限在花蓮縣內消費，不管是市場買菜、逛街購物、旅遊住宿都能用。但是不適用電商網購，也不能拿來繳水電費、健保費或信用卡費，也不適用購買菸品、禮券及儲值等。
超過時間沒領可以補領嗎？弄丟了會補發嗎？花蓮振興券領取時間為10月12日至10月18日，每天上午9點到下午5點，限時7天，超過時間沒領取，只能捶心肝了，很抱歉，不可以補領喔。萬一不小心把振興券搞丟了，不論是不小心弄丟、毀損或是被偷走，一樣都不會補發喔，請妥善保管好。
資料來源：花蓮振興券便民服務網