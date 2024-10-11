今（11）是農曆9月初9九九重陽節，各縣市都會發放「重陽敬老禮金」給65歲以上的長者，《NOWnews今日新聞》整理全台灣重陽敬老禮金資訊，包含各縣市發放禮金金額、領取資格與發放方式等一次看。
各縣市「重陽敬老禮金」在發放金額上，以離島的澎湖縣及連江縣對65歲以上長者最好，65歲以上每人領5000元；本島部分則是嘉義縣對65歲以上長者最好，65歲以上領3000元。另外，新北市、桃園市及宜蘭縣則是最寵百歲人瑞，每人發2萬元。
🟡2024重陽節全台「重陽敬老禮金」資訊
敬老金金額：65歲至99歲（原住民55歲至99歲）1000元
100歲以上6000元
領取資格：重陽節前1個月（即9月11日）前持續設籍基隆市，且當年度滿65歲（原住民滿55歲）
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：基隆市社會處
📍台北市
敬老金金額： 65歲至98歲（原住民55歲至88歲）1500元
99歲以上（原住民89歲）1萬元即禮品1份
發放對象：至重陽節當日設籍台北市滿3個月，且年滿65歲（原住民滿55歲）
發放方式：匯款入帳、敬老及愛心卡靠卡領取、定點領取
資料來源：台北市社會局
📍新北市
敬老金金額：65歲至79歲1500元
80歲至89歲2000元
90歲至99歲5000元
100歲以上2萬元
發放對象：重陽節當月滿65歲且月底前設籍新北市滿1年、重陽節當日前1個月仍持續設籍者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：新北市社會局
📍桃園市
敬老金金額：未滿99歲2500元
年滿99歲2萬元
發放對象：重陽節當日滿65歲（原住民55歲），並設籍桃園市達6個月且有居住事實者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：桃園市社會局
📍新竹縣
敬老金金額：65歲以上1萬元
發放對象：當年度滿65歲且至申請日截止已連續設籍新竹縣10年者。設有排富條款，排除軍公教、領軍人退休俸或老年農（漁）民津貼、近年綜所稅年收50萬以上等
發放方式：直接入帳
資料來源：新竹縣社會處
📍苗栗縣
敬老金金額：65歲以上（原住民55歲）1000元
發放對象：2023年1月1日(含)前設籍苗栗縣，且在2024年1月1日(含)前年滿65歲者（原住民55歲）
發放方式：直接入帳
資料來源：苗栗縣政府
敬老金金額：65歲至89歲（原住民55歲以上）2000元
90歲至94歲3000元
95歲至99歲5000元
100歲以上1萬元
發放對象：2024年8月20日前設籍在台中市，最遲11月30日前領取，逾期不再受理
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：台中市政府
📍彰化縣
敬老金金額：一般戶65歲至99歲（原住民55歲至64歲）1000元
福利戶65歲至79歲 （原住民55歲至64歲）3000元
福利戶80歲至89歲6000元
福利戶90至99歲9000元
100歲以上1萬元
發放對象：2024年1月1日(含)前即設籍彰化縣且到重陽當月前均未遷出、年滿65歲（原住民55歲）者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：彰化縣社會處
📍南投縣
敬老金金額：60歲至64歲原住民500人
65歲至99歲1000元
100歲以上1萬元
發放對象：2024年6月30日前已設籍南投縣、未再遷出，且年滿65歲（原住民60歲）者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：南投縣政府
📍雲林縣
敬老金金額：65歲至69歲1000元
70歲至79歲2000元
80歲至89歲3000元
90歲至99歲6000元
100歲以上1萬2000元
發放對象：設籍雲林縣且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源： 雲林縣社會處
敬老金金額：65歲至89歲3000元
90歲至99歲6000元
100歲以上9000元
發放對象：重陽節年滿65歲，且於6個月前已設籍嘉義縣
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：嘉義縣社會局
📍台南市
敬老金金額：未滿100歲1000元
100歲1萬2000元禮金及2000元以下禮品一份
發放對象：2024年6月30日前設籍並在9月11日前持續居住台南市者
發放方式：直接入帳、退匯補發、領取現金
資料來源：台南市社會局
📍高雄市
敬老金金額：65歲至89歲（原住民55歲至64歲）1500元
90歲至99歲5000元
100歲以上1萬元
發放對象：當年度12月31日以前年滿65歲（原住民55歲）且在當年6月30日前已設籍高雄市，至重陽節 30日前仍持續在籍者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：高雄市社會局
📍屏東縣
敬老金金額：90歲至99歲2000元
100歲以上1萬元
發放對象：重陽節30日前設籍屏東縣，且截至當年12月31日止，年滿90歲以上者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：屏東縣社會處
【東部】
📍宜蘭縣
敬老金金額：65歲至79歲600元
80歲至89歲800元
90歲至99歲2000元
100歲以上2萬元
發放對象：設籍宜蘭縣且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：宜蘭縣社會處
📍花蓮縣
敬老金金額：65歲至84歲600元
85歲至89歲3000元
90歲至99歲5000元
100歲以上1萬元
發放對象：重陽節年滿65歲，且設籍花蓮縣3個月以上並實際居住者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：花蓮縣社會處
📍台東縣
敬老金金額：65歲以上1000元
發放對象：重陽節當日前設籍台東縣且年滿65歲
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：台東縣社會處
【離島】
📍連江縣
敬老金金額：65歲至79歲5000元
80歲至89歲6000元
90歲至99歲8000元
100歲以上1萬5000元及禮品1份
發放對象：當年度已設籍連江縣3年(含)以上且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：連江縣政府
📍澎湖縣
敬老金金額：65歲至79歲5000元
80歲至89歲6000元
90歲至99歲8000元
100歲以上1萬5000元及禮品1份
發放對象：當年度已設籍澎湖縣3年(含)以上且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：澎湖縣社會處
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🟡2024重陽節全台「重陽敬老禮金」資訊
【北部】📍基隆市
敬老金金額：65歲至99歲（原住民55歲至99歲）1000元
100歲以上6000元
領取資格：重陽節前1個月（即9月11日）前持續設籍基隆市，且當年度滿65歲（原住民滿55歲）
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：基隆市社會處
📍台北市
敬老金金額： 65歲至98歲（原住民55歲至88歲）1500元
99歲以上（原住民89歲）1萬元即禮品1份
發放對象：至重陽節當日設籍台北市滿3個月，且年滿65歲（原住民滿55歲）
發放方式：匯款入帳、敬老及愛心卡靠卡領取、定點領取
資料來源：台北市社會局
📍新北市
敬老金金額：65歲至79歲1500元
80歲至89歲2000元
90歲至99歲5000元
100歲以上2萬元
發放對象：重陽節當月滿65歲且月底前設籍新北市滿1年、重陽節當日前1個月仍持續設籍者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：新北市社會局
📍桃園市
敬老金金額：未滿99歲2500元
年滿99歲2萬元
發放對象：重陽節當日滿65歲（原住民55歲），並設籍桃園市達6個月且有居住事實者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：桃園市社會局
📍新竹縣
敬老金金額：65歲以上1萬元
發放對象：當年度滿65歲且至申請日截止已連續設籍新竹縣10年者。設有排富條款，排除軍公教、領軍人退休俸或老年農（漁）民津貼、近年綜所稅年收50萬以上等
發放方式：直接入帳
資料來源：新竹縣社會處
📍苗栗縣
敬老金金額：65歲以上（原住民55歲）1000元
發放對象：2023年1月1日(含)前設籍苗栗縣，且在2024年1月1日(含)前年滿65歲者（原住民55歲）
發放方式：直接入帳
資料來源：苗栗縣政府
【中部】📍台中市
敬老金金額：65歲至89歲（原住民55歲以上）2000元
90歲至94歲3000元
95歲至99歲5000元
100歲以上1萬元
發放對象：2024年8月20日前設籍在台中市，最遲11月30日前領取，逾期不再受理
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：台中市政府
📍彰化縣
敬老金金額：一般戶65歲至99歲（原住民55歲至64歲）1000元
福利戶65歲至79歲 （原住民55歲至64歲）3000元
福利戶80歲至89歲6000元
福利戶90至99歲9000元
100歲以上1萬元
發放對象：2024年1月1日(含)前即設籍彰化縣且到重陽當月前均未遷出、年滿65歲（原住民55歲）者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：彰化縣社會處
📍南投縣
敬老金金額：60歲至64歲原住民500人
65歲至99歲1000元
100歲以上1萬元
發放對象：2024年6月30日前已設籍南投縣、未再遷出，且年滿65歲（原住民60歲）者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：南投縣政府
📍雲林縣
敬老金金額：65歲至69歲1000元
70歲至79歲2000元
80歲至89歲3000元
90歲至99歲6000元
100歲以上1萬2000元
發放對象：設籍雲林縣且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源： 雲林縣社會處
【中部】📍嘉義縣
敬老金金額：65歲至89歲3000元
90歲至99歲6000元
100歲以上9000元
發放對象：重陽節年滿65歲，且於6個月前已設籍嘉義縣
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：嘉義縣社會局
📍台南市
敬老金金額：未滿100歲1000元
100歲1萬2000元禮金及2000元以下禮品一份
發放對象：2024年6月30日前設籍並在9月11日前持續居住台南市者
發放方式：直接入帳、退匯補發、領取現金
資料來源：台南市社會局
📍高雄市
敬老金金額：65歲至89歲（原住民55歲至64歲）1500元
90歲至99歲5000元
100歲以上1萬元
發放對象：當年度12月31日以前年滿65歲（原住民55歲）且在當年6月30日前已設籍高雄市，至重陽節 30日前仍持續在籍者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：高雄市社會局
📍屏東縣
敬老金金額：90歲至99歲2000元
100歲以上1萬元
發放對象：重陽節30日前設籍屏東縣，且截至當年12月31日止，年滿90歲以上者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：屏東縣社會處
【東部】
📍宜蘭縣
敬老金金額：65歲至79歲600元
80歲至89歲800元
90歲至99歲2000元
100歲以上2萬元
發放對象：設籍宜蘭縣且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：宜蘭縣社會處
📍花蓮縣
敬老金金額：65歲至84歲600元
85歲至89歲3000元
90歲至99歲5000元
100歲以上1萬元
發放對象：重陽節年滿65歲，且設籍花蓮縣3個月以上並實際居住者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：花蓮縣社會處
📍台東縣
敬老金金額：65歲以上1000元
發放對象：重陽節當日前設籍台東縣且年滿65歲
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：台東縣社會處
【離島】
📍連江縣
敬老金金額：65歲至79歲5000元
80歲至89歲6000元
90歲至99歲8000元
100歲以上1萬5000元及禮品1份
發放對象：當年度已設籍連江縣3年(含)以上且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：連江縣政府
📍澎湖縣
敬老金金額：65歲至79歲5000元
80歲至89歲6000元
90歲至99歲8000元
100歲以上1萬5000元及禮品1份
發放對象：當年度已設籍澎湖縣3年(含)以上且年滿65歲者
發放方式：直接入帳、領取現金
資料來源：澎湖縣社會處