雙十國慶日過後，緊接著今（11）日是九九重陽節，不只是「極陽日」，也罕見遇上天赦日。命理專家楊登嵙表示，天赦日每年只有5至7天，而10月11日天赦日適逢農曆九月九日重陽節，上一次出現已是36年前（民國87年），十分難得。《NOWnews》整理重陽節的習俗由來、禁忌、開運，以及祝福問候安康最實用的重陽節貼圖、重陽節圖片，重點一文掌握。
🟡九九重陽節的由來、習俗
《易經》中將「9」定為陽數，因此農曆9月9日名為重陽、也叫重九，古人認為是值得慶祝的吉祥日。重陽節習俗除了祭拜祖先、全家團聚，還有不少趣味習俗，像是登高旅遊、佩帶茱萸、放風箏、玩花煎遊戲、射箭、吃重陽糕、賞菊、喝菊花酒等。
不過隨著時代改變，現在很多傳統習俗都已消失，時至今日，重陽節更像專屬長輩的敬老節，政府會發放重陽敬老禮金，業者也會應景舉辦敬老活動及優惠。像是台北市今（11）日有重陽節敬老優惠措施，全台65歲以上長者都能免費搭捷運、貓空纜車。
🟡九九重陽節禁忌
命理專家小孟老師曾提醒重陽節「6大禁忌」，包括忌說節日快樂、不可行房、忌煮飯、忌送菊花、忌出嫁女兒回家、兩男忌談公事。之所以忌煮飯，其實是希望重陽節讓老媽媽好好休息，而忌送菊花，是因為長輩多認為菊花是祭拜用，送菊花易被誤解好意。
民間俗語有「回家過重陽，死她婆婆」說法，因此才有出嫁未滿3年的女兒回娘家的忌諱。重陽節是團聚的好日子，若是長輩很介意，可帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。
🟡九九重陽節開運方式
命理專家楊登嵙分享重陽節開運法，可淨宅、旺財、去霉運。
◼淨宅：
今重陽節上午11時至13時，取「午時水」灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。
◼旺財：
大門斜方45度角位置為財位，若有擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，在今天重陽節用午時水擦拭乾淨，可增加財運。
◼提升宅運：
重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。
◼泡澡去霉運：
重陽節取用的午時水，在今天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。
🟡九九重陽節拜拜、拜地基主
「除夕、清明、中元、重陽」是4大祭祖節日，九九重陽節拜拜通常是祭拜祖先和地基主，拜拜時間、供品都不太相同。祭祖建議在上午11時至下午1時，有祖先先吃、再換子孫用中餐的道理，同時祭祖完大夥也能一同團聚用餐。而地基主是陰神，因此建議在下午5時至7時祭拜。簡單來說，就是午餐前拜祖先、太陽下山後拜地基主。
☑️點此看｜九九重陽節拜拜重點！祭祖供品、地基主拜拜時間
🟡九九重陽節貼圖祝福
迎接九九重陽節，無論是想問候親友或祝福安康，LINE免費貼圖都有許多可愛圖案可用，且完全免費下載，一鍵快速送出關心與祝福。《NOWnews》整理最新14組免費貼圖，快下載新圖關心親朋友好。
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🟡九九重陽節圖片祝福
雖然重陽節沒有放假，且今年也取消雙十連假，但部份企業自動提供「三明治假」，讓員工今（11）日能多放一天，不少人也自動請假打造連假。接下來就是周六、周日，專門提供免費長輩圖的「FORMOSA!貼圖酷」，也特別推出「假日愉快」應景圖片。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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《易經》中將「9」定為陽數，因此農曆9月9日名為重陽、也叫重九，古人認為是值得慶祝的吉祥日。重陽節習俗除了祭拜祖先、全家團聚，還有不少趣味習俗，像是登高旅遊、佩帶茱萸、放風箏、玩花煎遊戲、射箭、吃重陽糕、賞菊、喝菊花酒等。
不過隨著時代改變，現在很多傳統習俗都已消失，時至今日，重陽節更像專屬長輩的敬老節，政府會發放重陽敬老禮金，業者也會應景舉辦敬老活動及優惠。像是台北市今（11）日有重陽節敬老優惠措施，全台65歲以上長者都能免費搭捷運、貓空纜車。
🟡九九重陽節禁忌
命理專家小孟老師曾提醒重陽節「6大禁忌」，包括忌說節日快樂、不可行房、忌煮飯、忌送菊花、忌出嫁女兒回家、兩男忌談公事。之所以忌煮飯，其實是希望重陽節讓老媽媽好好休息，而忌送菊花，是因為長輩多認為菊花是祭拜用，送菊花易被誤解好意。
民間俗語有「回家過重陽，死她婆婆」說法，因此才有出嫁未滿3年的女兒回娘家的忌諱。重陽節是團聚的好日子，若是長輩很介意，可帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。
🟡九九重陽節開運方式
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◼淨宅：
今重陽節上午11時至13時，取「午時水」灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。
◼旺財：
大門斜方45度角位置為財位，若有擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，在今天重陽節用午時水擦拭乾淨，可增加財運。
◼提升宅運：
重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。
◼泡澡去霉運：
重陽節取用的午時水，在今天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。
🟡九九重陽節拜拜、拜地基主
「除夕、清明、中元、重陽」是4大祭祖節日，九九重陽節拜拜通常是祭拜祖先和地基主，拜拜時間、供品都不太相同。祭祖建議在上午11時至下午1時，有祖先先吃、再換子孫用中餐的道理，同時祭祖完大夥也能一同團聚用餐。而地基主是陰神，因此建議在下午5時至7時祭拜。簡單來說，就是午餐前拜祖先、太陽下山後拜地基主。
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🟡九九重陽節圖片祝福
雖然重陽節沒有放假，且今年也取消雙十連假，但部份企業自動提供「三明治假」，讓員工今（11）日能多放一天，不少人也自動請假打造連假。接下來就是周六、周日，專門提供免費長輩圖的「FORMOSA!貼圖酷」，也特別推出「假日愉快」應景圖片。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。