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▲衣櫃中如果有超過3個月都沒穿的衣服，就可以不用再留了。（示意圖／特力屋提供）

▲利用統一風格的收納盒和衣架，能夠使空間看起來更加整齊。里約五開式摺疊收納箱，原價769元、特價699元。（圖／特力屋提供）

▲較常用到的衣物可規劃放在衣櫃中層、視線所及之處，方便取用。日本IRIS 抽屜收納箱，售價559元 。（圖／特力屋提供）

▲可運用壓縮袋收納換季下來的衣物用品，降低環境潮濕的影響。6入新一代免抽氣手壓真空收納壓縮袋，原價1198元、特價625元。（圖／特力屋提供）

▲KM防潮重型收納箱60L原價769元、特價649元。（圖／特力屋提供）

▲IKEA SKOGSDUVA系列登場，大黃蜂、水獺、山貓都來了，在家就能打造魔幻森林風。（圖／IKEA提供）

▲在家裡辦場童趣十足的動物森友派對吧。（圖／IKEA提供）

時序入秋，季節交替時最重要的就是居家換季，包含衣物、居家用品和季節性物品都需要收納和整理，而台灣秋冬較潮濕，除了收納整理，同時做好防潮以保養衣物用品也是重要課題。整理師公開換季收納4大法則，包含斷捨離、收納好用具、規劃位置及保持乾燥通風，幫大家輕鬆換季，營造舒心清爽的居住環境。換季不僅僅是將過季的物品收納起來，同時也要妥善處理即將使用的衣物和用品。開始整理之前，先要有決心進行「斷捨離」，這個過程不只是整理物品，更是對個人生活方式的反思，審視每一樣物品，問自己這件東西是否真的必要，或者是出於習慣而留著。專業整理師建議，可檢視衣櫃中是否有三個月內沒穿過的衣服，若有那麼這類衣服不必再留，因為三個月相當於一季，若整個季節持續在穿，大機率明年也還會再拿出來穿，但若是有衣服超過三個月都沒有碰，則很可能下次到同個季節，也不會拿出來。不同類型的物品需要不同的收納方式，厚重的棉被寢具、大件的羽絨外套等，適合使用大型的棉被袋或真空壓縮袋收納，不僅能有效節省空間，還能防止灰塵堆積。對於小型物品，如薄被單、襪子、帽子或圍巾等配件，則可以選擇多隔板抽屜幫助分類整理，使抽屜看起來井井有條，而在選擇這些工具時，要注意其材質和耐用度，保證能夠承受重物而不變形，並且容易清潔。此外，利用統一風格的收納盒和衣架，能夠使空間看起來更加整齊，同時也能給給收納箱或抽屜貼上清晰的標籤，以便快速識別存放的物品。也能提升搜尋物品的效率。系統性的規劃居家儲物空間，能讓生活過得更便利，換季時速度也更快。建議把日常中頻繁使用的物品，規劃如櫃子中層或與視線齊平的地方，而不常用的或是與不同季節的用品，則可以放在較高、不容易拿取的櫃層。規劃好收納位置後，換季時只要進行「抽換」就可輕鬆搞定。例如衣櫃，把當季要穿的衣物放在中層，非當季的衣物則在高層或底層，並運用容易抽換的收納箱或抽屜，每次換季時，就能減少尋找的煩亂及時間的耗費。台灣天氣容易潮濕，而收納物品時最重要的是「保持乾燥」。整理師建議，放在衣櫃或抽屜中、準備躺一個季節的衣物或用品，可以運用吸濕袋和防塵袋來進一步保護，避免發霉和塵蟎滋生。同時，家中也應定期使用除濕設備，來保持空間不要過於潮濕，對於衣櫥、櫥櫃內部不容易除濕的角落，也可擺放防潮盒，只是要記得定期倒水整理。有充裕預算的朋友也可選購防潮衣櫃，或是裝設全屋室除濕機。此外，特力屋行銷總監張瓈今分享，觀察近期內部數據，發現換季相關收納商品整體買氣自9月下旬明顯增加，與前一個月相比成長近４成，其中以76公升以上大容量整理箱買氣最旺，附有防潮條設計的防潮重型收納箱則詢問度最高；近期因颱風帶來連日雨量及濕氣，也帶動除濕機買氣提前開跑，單周銷量明顯成長近3成，又以具清淨空氣功能的機種最受青睞。而IKEA的動物夥伴們也在十月有了新朋友，SKOGSDUVA系列帶來瑞典森林裡的動植物，有大黃蜂、水獺、山貓與刺蝟，還有蘑菇、小花與樹幹，在家就能打造魔幻森林風。