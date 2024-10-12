統一7-ELEVEn獅今（12）日於台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，進行首場季後挑戰賽，靠著本土強投古林睿煬的7局無自責失分好投，以及陳聖平的關鍵致勝安，以2：1擊敗樂天，系列賽更取得2：0的聽牌領先。在該場比賽勝利後，統一中止了在季後賽的7連敗，對此，總教練「餅總」林岳平直言重點還是奪勝晉級，同時，他也提到2局下提出挑戰卻「沒有畫面」的狀況，表示：「不管球團或聯盟，希望未來在硬體設備可以更齊全。」
直言連敗不重要 目標是奪勝晉級
在賽後記者會上，主持人提問獅隊中止季後賽7連敗、大巨蛋4連敗，林岳平作為總教練，是否感受到壓力釋放。餅總回應道：「壓力是還好，連敗也不重要，重點是搶下勝利晉級，拿下這勝後更有利於爭取總冠軍賽資格，大家都很渴望搶勝，感謝隊職員的努力。」
比賽中，獅隊野手展現不少守備美技，幾次幫助古林睿煬度過失分危機。不過餅總表示：「其實也差點幫倒忙，那個右外野飛球形成1個長打，在那個局面，古林還有辦法去壓制打者，讓傷害降到最小，是今天相當可貴的過程。」
最後，談到2局下針對「Time Play」的挑戰，餅總直言：「確實是有機會做挑戰，但沒有畫面，變成挑戰無效，沒有證據推翻，只能接受原判。」並喊話：「不管球團或聯盟，未來在硬體設備可以更齊全，有更好的證據去進行輔助判決。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
在賽後記者會上，主持人提問獅隊中止季後賽7連敗、大巨蛋4連敗，林岳平作為總教練，是否感受到壓力釋放。餅總回應道：「壓力是還好，連敗也不重要，重點是搶下勝利晉級，拿下這勝後更有利於爭取總冠軍賽資格，大家都很渴望搶勝，感謝隊職員的努力。」
比賽中，獅隊野手展現不少守備美技，幾次幫助古林睿煬度過失分危機。不過餅總表示：「其實也差點幫倒忙，那個右外野飛球形成1個長打，在那個局面，古林還有辦法去壓制打者，讓傷害降到最小，是今天相當可貴的過程。」
最後，談到2局下針對「Time Play」的挑戰，餅總直言：「確實是有機會做挑戰，但沒有畫面，變成挑戰無效，沒有證據推翻，只能接受原判。」並喊話：「不管球團或聯盟，未來在硬體設備可以更齊全，有更好的證據去進行輔助判決。」