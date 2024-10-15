2024中華職棒季後挑戰賽順利落幕，統一7-ELEVEn獅取得晉級台灣大賽的門票，與全年度勝率第一的中信兄弟將在10月19日起展開七戰四勝制系列戰，兩隊繼2021年後再度交手，將展現最大拚勁爭奪中華職棒35年的總冠軍榮耀。在門票販售部分，前3場賽事都在大巨蛋開打，G1、G2由兄弟擔任主隊，而G3則由獅隊擔任主隊，3場賽事的門票都將在16日全面開售。
元老獅象大戰 象隊目標第10冠
「2024 CPBL中華電信台灣大賽」將於10月19日起至10月27日進行七戰四勝的賽事，將由統一7-ELEVEn獅和中信兄弟交戰，兩支元老球隊上演經典對決，統一7-ELEVEn獅延續季後挑戰賽氣勢挑戰台灣大賽，前次奪冠是在2020年，去年在挑戰賽失利，今年重新再戰，誓言拿下年度總冠軍；中信兄弟下半季來勢洶洶，以單季70勝打破隊史記錄，搶下年度第一挺進台灣大賽，全隊進取搶勝力拚總冠軍，目標拿下隊史第10座總冠軍。
中華職棒年度大賽即將展開，聯盟和中華電信攜手邀請球迷朋友踴躍進場，為喜愛的球隊和選手加油吶喊，也歡迎球迷朋友鎖定中華電信MOD與Hami Video CPBLTV，透過轉播一起參與台灣大賽，來看看今年的年度總冠軍由哪支球隊拿下！
📌台灣大賽門票售票資訊：中信兄弟主場賽事、統一獅主場賽事
📌台灣大賽完整賽程：
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
我是廣告 請繼續往下閱讀
「2024 CPBL中華電信台灣大賽」將於10月19日起至10月27日進行七戰四勝的賽事，將由統一7-ELEVEn獅和中信兄弟交戰，兩支元老球隊上演經典對決，統一7-ELEVEn獅延續季後挑戰賽氣勢挑戰台灣大賽，前次奪冠是在2020年，去年在挑戰賽失利，今年重新再戰，誓言拿下年度總冠軍；中信兄弟下半季來勢洶洶，以單季70勝打破隊史記錄，搶下年度第一挺進台灣大賽，全隊進取搶勝力拚總冠軍，目標拿下隊史第10座總冠軍。
中華職棒年度大賽即將展開，聯盟和中華電信攜手邀請球迷朋友踴躍進場，為喜愛的球隊和選手加油吶喊，也歡迎球迷朋友鎖定中華電信MOD與Hami Video CPBLTV，透過轉播一起參與台灣大賽，來看看今年的年度總冠軍由哪支球隊拿下！
📌台灣大賽門票售票資訊：中信兄弟主場賽事、統一獅主場賽事
📌台灣大賽完整賽程：
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對戰組合
| 球場
| 備註
| Game 1
| 10/19(六)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 臺北大巨蛋
|
| Game 2
| 10/20(日)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 臺北大巨蛋
|
| Game 3
| 10/22(二)
| 18:35
| 中信兄弟@統一7-ELEVEn獅
| 臺北大巨蛋
|
| Game 4
| 10/23(三)
| 18:35
| 中信兄弟@統一7-ELEVEn獅
| 台南
|
| Game 5
| 10/25(五)
| 18:35
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 6
| 10/26(六)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 7
| 10/27(日)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）