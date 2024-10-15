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場次



日期



開賽時間



對戰組合



球場



備註



Game 1



10/19(六)



17:05



統一7-ELEVEn獅@中信兄弟



臺北大巨蛋





Game 2



10/20(日)



17:05



統一7-ELEVEn獅@中信兄弟



臺北大巨蛋





Game 3



10/22(二)



18:35



中信兄弟@統一7-ELEVEn獅



臺北大巨蛋





Game 4



10/23(三)



18:35



中信兄弟@統一7-ELEVEn獅



台南





Game 5



10/25(五)



18:35



統一7-ELEVEn獅@中信兄弟



洲際



如有必要



Game 6



10/26(六)



17:05



統一7-ELEVEn獅@中信兄弟



洲際



如有必要







Game 7



10/27(日)



17:05



統一7-ELEVEn獅@中信兄弟



洲際



如有必要





2024中華職棒季後挑戰賽順利落幕，統一7-ELEVEn獅取得晉級台灣大賽的門票，與全年度勝率第一的中信兄弟將在10月19日起展開七戰四勝制系列戰，兩隊繼2021年後再度交手，將展現最大拚勁爭奪中華職棒35年的總冠軍榮耀。，統一7-ELEVEn獅延續季後挑戰賽氣勢挑戰台灣大賽，前次奪冠是在2020年，去年在挑戰賽失利，今年重新再戰，誓言拿下年度總冠軍；中信兄弟下半季來勢洶洶，以單季70勝打破隊史記錄，搶下年度第一挺進台灣大賽，全隊進取搶勝力拚總冠軍，目標拿下隊史第10座總冠軍。中華職棒年度大賽即將展開，聯盟和中華電信攜手邀請球迷朋友踴躍進場，為喜愛的球隊和選手加油吶喊，也由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）