10月初無預警宣布「青島店立刻關店」的雙月食品社，挾著連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳的氣勢，宣布進軍東南亞市場，海外首店就選在新加坡，將於10月17日在精華地段烏節路大葉高島屋Takashimaya購物中心開幕，掀起新加坡華人社群熱烈迴響。台北門市則推出「松露麵」、「富士山吻仔魚飯」2款全新菜色寵客。
為家人料理傳統好味道的「雙月食品社」，主打台灣在地食材燉煮養生雞湯、麵食等餐點圈粉無數。雖然日前因「無法杜絕蟑螂」問題，而霸氣關閉連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳的「雙月食品（青島東路）」創始店，不過很快便傳來好消息。
雙月食品社首次擴展經典台式養生美食至海外市場，宣布進軍東南亞、正式登陸新加坡開設首間海外分店，已確定於10月17日在精華地段烏節路大葉高島屋Takashimaya購物中心5樓開幕。
消息一經外媒報導，便掀起新加坡華人社群熱烈迴響，紛紛表示「要支持這個來自台灣的良心餐飲品牌」。連官方社群也被台灣粉絲刷一波「你上次答應我們是新竹喔」、「拜託來台中展店」等留言，包括高雄、林口、三重、桃園各地民眾都狂敲碗。
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雙月食品社首次擴展經典台式養生美食至海外市場，宣布進軍東南亞、正式登陸新加坡開設首間海外分店，已確定於10月17日在精華地段烏節路大葉高島屋Takashimaya購物中心5樓開幕。
消息一經外媒報導，便掀起新加坡華人社群熱烈迴響，紛紛表示「要支持這個來自台灣的良心餐飲品牌」。連官方社群也被台灣粉絲刷一波「你上次答應我們是新竹喔」、「拜託來台中展店」等留言，包括高雄、林口、三重、桃園各地民眾都狂敲碗。
而台灣老饕們也別羨慕，雙月食品社透露台北門市已推出「黑松露拌麵」特價99元（原價130元）、「富士山吻仔魚飯」特價60元（原價80元），共2款全新菜色寵客。不過提醒大家，目前部分門市有營業時間調整，業者已公告即日起「公園店、濟南店、八德店、板橋店、北投店」暫時不開放內用，下午時段14:00-16:30只開放外帶、外送，建議民眾造訪前先行確認，以免撲空。