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▲Hanni上國會痛哭，希望公司正視霸凌、排擠問題。（圖／翻攝JTBC News YouTube）

▲「韓華海洋」社長鄭仁燮（左）場上拍Hanni，荒謬行為引起撻伐。（圖／翻攝YONHAP NEWS）

韓團NewJeans成員Hanni今（15）日以證人身分，一舉一動備受關注，坐在她前面的造船公司「韓華海洋」社長鄭仁燮，場上態度輕忽，還跟Hanni玩自拍，畫面瘋傳全網被罵翻：「瘋了嗎？」Hanni今年9月控訴被母公司「HYBE」高層當成透明人，旗下子公司團體ILLIT的經紀人還要求藝人「無視NewJeans」，Hanni被霸凌排擠感到身心俱疲，今以證人身分出席「環境勞動委員會國政監察」，與所屬公司「ADOR」的現任代表理事金周永對談，，目前雙方各執一詞，案件尚未落幕。除了Hanni落淚畫面成了討論話題；連年發生工人死亡事故的韓國大型造船公司「韓華海洋」社長鄭仁燮，也作為證人出席今天的「環境勞動委員會國政監察」，他坐在Hanni前面硬要跟她自拍，行為引起爭議，網友憤怒表示：「瘋了嗎？」、「我第一次看到這種情況的時候…就覺得在那種氣氛下怎麼能拍那種照片？真的很不會看狀況」、「精神病種類真多啊」、「這就是這個國家的現實，該處理的議題一大堆，卻跟偶像拍照，還有國民對這種事情大喊可愛？？？」。鄭仁燮拍Hanni的「直擊照片」被媒體曝光後，「韓華海洋」立即發聲明道歉：「對於本公司高層的不當行為，向國民、國會以及遇難者家屬表示深深的歉意。因為發生令人遺憾的事故，作為國會政監查證人出席時，本公司高層的行為非常不妥當。」他們接受任何批評指責，也保證會將公司事故危險降到最低。網友之所以氣憤，是因為「韓華海洋」近年發生多起工人死亡意外，今年已有5位正職和外包人員不幸過世，這些事故主要發生在造船過程中，涉及的工人多數是負責高風險工作的非正職以及外包人員。這一系列的死亡事故引起社會廣泛關注，所以鄭仁燮才會作為證人出席國會環境勞動委員會針對僱傭勞動部所屬機構的國政監查。