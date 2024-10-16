2024星巴克買一送一最新「秋日美好境界」數位體驗繼續喝咖啡！再分享輸入隱藏優惠代碼，就能直接爽喝「第二杯半價」不用抽，太讚了吧。CoCo都可今（16）日週三好友日，冬日莓好回歸的「莓莓派對第二杯10元」一次整理。
📌星巴克買一送一！輸入隱藏優惠代碼「第二杯半價」不用抽
星巴克2024最新「秋日美好境界」數位體驗，天天都能喝星巴克買一送一！即日起至10月25日，完成星巴克數位體驗（點此連結可進入）遊戲，就能抽獎「買一送一」、「星冰樂兩杯77折」等限定專屬優惠。
先幫大家劇透這次「全品項好友分享」只要購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！而且星冰樂沒有被排除在外，喝最便宜香草星冰樂才58元、雙果果汁星冰樂68元，大家都喜歡的巧克力可可碎片星冰樂只要70元就入手。但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料喔。
提醒大家，數位體驗優惠券兌換時間為11:00-20:00，兌換期間為獲券日＋2天，最後兌換至10月27日；活動透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
再分享星巴克回饋全會員，即日起至10月29日加碼推出「
行動預點天天陪你快樂點」活動，除了每週一～週二點購任一品項， 即可獲贈「雙倍星星」；週三～週日輸入活動代碼「第二杯半價」， 點購兩杯大杯(含)以上相同容量/冰熱/風味一致的飲料， 可享「第二杯半價」專屬優惠不用抽。活動適用飲料品項：咖啡飲品、茶瓦納、星冰樂、冷萃咖啡、星沁爽、其他飲料。
📌CoCo都可：「莓莓派對第二杯10元」！全新開喝冬韻擂焙珍奶
CoCo都可冬季限期回歸人氣「莓莓系列」，「莓莓派對」以草莓搭配蔓越莓融合四季春青茶、並佐以新鮮檸檬片，輕盈酸甜、果香迷人；「莓莓戀人」則將草莓、蔓越莓雙雙融合鮮奶，加入少量紅茶提味。今10月16日週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「莓莓派對第二杯10元」優惠，現省65元！
這次同樣糖度、溫度自由選擇。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單；限10月16日使用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
迎接秋冬，CoCo都可最新研發療癒新品「冬韻擂焙珍奶」，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選黑豆、薏仁、燕麥、黑芝麻等14種營養穀物與豐富豆類，研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融入手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶，喝得到焙烤醇厚茶底還迸發穀奶炭香，搭配Q彈蜜珍珠滿足咀嚼控；內行推薦可以喝「溫」的，氣溫下降時越喝越療癒。
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