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▲2024星巴克最新「秋日美好境界」數位體驗，抽中「全品項好友分享」爽喝買一送一有星冰樂，最便宜香草星冰樂才58元、巧克力可可碎片星冰樂只要70元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克全會員使用行動預點爽喝「第二杯半價」不用抽。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲CoCo都可今週三好友日「莓莓派對第二杯10元」。莓莓派對街邊價(L)75元、莓莓戀人(M)街邊價75元。（圖／CoCo都可提供）

▲冬韻擂焙珍奶(L)街邊價70元，飲料還有穀物碎粒易沉澱，喝之前可以搖勻。（圖／CoCo都可提供）

2024星巴克買一送一最新「秋日美好境界」數位體驗繼續喝咖啡！再分享輸入隱藏優惠代碼，就能直接爽喝「第二杯半價」不用抽，太讚了吧。CoCo都可今（16）日週三好友日，冬日莓好回歸的「莓莓派對第二杯10元」一次整理。星巴克2024最新「秋日美好境界」數位體驗，天天都能喝星巴克買一送一！先幫大家劇透這次但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料喔。提醒大家，數位體驗優惠券兌換時間為11:00-20:00，兌換期間為獲券日＋2天，最後兌換至10月27日；活動透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。再分享星巴克回饋全會員，即日起至10月29日加碼推出「行動預點天天陪你快樂點」活動，除了每週一～週二點購任一品項，即可獲贈「雙倍星星」；活動適用飲料品項：咖啡飲品、茶瓦納、星冰樂、冷萃咖啡、星沁爽、其他飲料。CoCo都可冬季限期回歸人氣「莓莓系列」，「莓莓派對」以草莓搭配蔓越莓融合四季春青茶、並佐以新鮮檸檬片，輕盈酸甜、果香迷人；「莓莓戀人」則將草莓、蔓越莓雙雙融合鮮奶，加入少量紅茶提味。這次同樣糖度、溫度自由選擇提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單；限10月16日使用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。迎接秋冬，CoCo都可最新研發療癒新品「冬韻擂焙珍奶」，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選黑豆、薏仁、燕麥、黑芝麻等14種營養穀物與豐富豆類，研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融入手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶，喝得到焙烤醇厚茶底還迸發穀奶炭香，搭配Q彈蜜珍珠滿足咀嚼控；內行推薦可以喝「溫」的，氣溫下降時越喝越療癒。