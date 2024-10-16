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▲適合長輩活動的居家空間，第一步就是避免長輩滑倒，浴廁、廚房等空間都應加貼防滑條。（圖／狸樂聚設計師張晴晴提供）

▲家有長輩，室內應維持採光明亮、空氣流通，並在浴室加裝止水設備、裝設安全瓦斯爐等。（圖／狸樂聚設計師張晴晴提供）

▲長輩居家空間，走道寬度、門檻高度都應留意，若有獨居長輩，建議應加裝遠端監控，隨時關心狀態。（示意圖／取自pixabay）

長輩又發「長輩圖」關心你了嗎，那你是否留意過長輩的居住安全。台灣即將步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，內政部資料指出，全國65歲以上長者逾419萬人，其中獨居占23.3%，約97萬人，而老老照顧約52萬人。裝修平台狸樂聚負責人、建築師陳竑銘表示，推動高齡照顧及銀髮安居是當前社會重中之重。台灣高齡化趨勢明確，2025年將迎來「超高齡社會」，也就是65歲以上老年人口占總人口數20%，每5人中就有1人是老年人口，長輩身體健康狀態各異，有建商、失智、行動不便、單身不便四大類，迎面而來的，就是長輩居家安全，是台灣社會需謹慎對待的問題。長輩最怕跌倒，衛福部在醫院也推行「不倒翁運動」行之有年，與居家相同的，主要就是要留意「鞋子防滑、地面及浴室潮濕問題」，然而，居家相對醫院環境複雜不少，建議居家裝修時就要規劃輔助及加裝安全設備，防止長輩滑倒意外發生。陳竑銘表示，居家環境中滑倒高風險區域，主要就是浴室、廚房，建議在裝修時，採用更為防滑的瓷磚，或是加裝「防滑貼片、防滑墊」等設施來減緩長輩跌倒受傷機率。另外，由於長輩免疫力相對較差，馬桶可考慮使用本體奈米處理為抗菌材質，降低長輩細菌感染風險，也可以提升室內空氣品質。一、「明亮環境」採用自然光開口、使用調光捲簾，室內避免潮濕陰暗。二、「良好通風換氣」浴廁、廚房等空間，如果沒有對外窗，應設置抽風機等換氣設備，浴缸應有自動止水設備，廚房最好裝設安全瓦斯爐、煙霧偵測器。三、「環境安全」如果家裡有失智長輩，盡量讓居家環境擺設等簡化，無用家具、雜物應斷捨離，但整體空間不宜有太大變動，避免失智患者適應不良。四、「危險物品上鎖」如果家裡有失智長輩，仍應保持鄰里互動及社交生活，但要留意，部分患者會做出自殘舉動，如亂吃東西、亂拿危險刀具等，家中應增設上鎖櫃等安全設施。裝修時，大門寬度75公分以上、走道寬度90公分以上，除了確保有輔具長者進出便利，對一般人來說，出入也是相對便利；門檻高度應低於3公分，並採1/2斜角處理，地面高低落差設計應盡量避免，除了便於行走移動，也可防止絆倒。浴廁宜改裝為「坐式淋浴」，傳統浴缸宜打掉，又或者參考「長照浴缸、無障礙浴缸」。最後陳竑銘提醒，如果因工作問題，導致必須與長輩分居，建議在家中加裝遠端監控設備，便於隨時留意長輩生活狀態，尤其是浴室及廁所，特別跌滑倒的空間，因為長輩可能會有被侵犯隱私疑慮，應盡量進行良善溝通後再安裝。