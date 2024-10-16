「這裡有一批房子好便宜！」馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，台北市內湖東湖國中周邊新案成交單價落在每坪7、8字頭，15年內中古社區也要6、7字頭，但附近卻有一社區成交單價只要3、4字頭，遠低周遭行情，原因和公設比灌得太兇。
何世昌分析，東湖國中北側一帶因為靠近隧道，區段條件與生活機能相對較差，房價比較便宜一些。但在東湖國中南側的一處社區，歷史成交價每坪只有30幾萬元至40幾萬元，遠低於當地行情。便宜的主因應是該社區公設比超過 50 ％以上，笑稱：「有種買公設附房子的fu。」
根據實價登錄顯示，若不含車位，該社區每戶權狀坪數約35.87坪，主建物面積只有14.88坪，主建物占建物權狀總面積比例僅約41.47%，「難怪賣相不佳、賣價也極低了」。
何世昌表示，觀察市場上建案銷售經驗，一般消費者可接受的公設比通常為30%到35%，台北市人和高雄人接受度可能會稍高2%到3%。然而，一旦住宅建案的公設比超過40%，消費者的接受度會急劇降低，建案銷售的困難度會明顯增加，成交單價也不易提高。
他直言，建商在規劃建案時，仍需回到消費者的實際需求面。倘若公設比灌得太兇，時常會賠了夫人又折兵，最終淪為降價求售的窘境，得不償失。
牙籤屋大爆發！北台灣前10超小宅出爐 1坪最貴140萬、公設比60%
事實上，台北街頭「牙籤屋」愈來愈多！住展雜誌先前彙整北台灣歷年推出小基地的集合式住宅建案（不含透天），前十小面積落在19.5至30.9坪，目前最小基地紀錄保持建案是2013年台北市伊通街巷弄宅「三境ｅ通」的19.5坪。住展雜誌發言人陳炳辰指出，小基地產品屋主需分攤較多公共設施面積，排行榜裡就有公設比高達50%~60%案例，室內面積不到10坪，宜居性可能大打折扣，下手前要想清楚。
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根據實價登錄顯示，若不含車位，該社區每戶權狀坪數約35.87坪，主建物面積只有14.88坪，主建物占建物權狀總面積比例僅約41.47%，「難怪賣相不佳、賣價也極低了」。
何世昌表示，觀察市場上建案銷售經驗，一般消費者可接受的公設比通常為30%到35%，台北市人和高雄人接受度可能會稍高2%到3%。然而，一旦住宅建案的公設比超過40%，消費者的接受度會急劇降低，建案銷售的困難度會明顯增加，成交單價也不易提高。
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