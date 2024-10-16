冠軍戰大巨蛋門票16日開賣！中華職棒季後挑戰賽在14日落幕，統一7-ELEVEn獅取得晉級台灣大賽的門票，將是繼2021年後再度交手中信兄弟，在10月19日起展開七戰四勝制系列戰。前3場賽事都在大巨蛋開打，G1、G2由兄弟擔任主隊，而G3則由獅隊擔任主隊，3場賽事的門票都將在16日晚間全面開售。
本次台灣大賽，由2支元老球隊上演經典「獅象大戰」，兄弟暌違2年再次進入台灣大賽，將挑戰以打破隊史記錄的單季70勝之姿，力拚奪下隊史第10座總冠軍。另一方面，獅隊前次奪冠以要追溯到2020年，當時就是在7戰中險勝兄弟，拿下總冠軍，如今雙方再度交鋒，以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理售票相關資訊：
📌中信兄弟大巨蛋主場賽事售票時間：
全面開賣時間：10月16日17：00起
購票網址：ibon售票系統
📌統一獅大巨蛋主場賽事售票時間：
全面開賣時間：10月16日18：30起
購票網址：中信育樂售票網
📌台灣大賽大巨蛋完整售票資訊：中信兄弟主場賽事、統一獅主場賽事
⚾️中信兄弟大巨蛋主場賽事票價圖：
⚾️統一獅大巨蛋主場賽事票價圖：
📌台灣大賽完整賽程：
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
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📌中信兄弟大巨蛋主場賽事售票時間：
全面開賣時間：10月16日17：00起
購票網址：ibon售票系統
📌統一獅大巨蛋主場賽事售票時間：
全面開賣時間：10月16日18：30起
購票網址：中信育樂售票網
📌台灣大賽大巨蛋完整售票資訊：中信兄弟主場賽事、統一獅主場賽事
⚾️中信兄弟大巨蛋主場賽事票價圖：
⚾️統一獅大巨蛋主場賽事票價圖：
📌台灣大賽完整賽程：
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對戰組合
| 球場
| 備註
| Game 1
| 10/19(六)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 臺北大巨蛋
|
| Game 2
| 10/20(日)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 臺北大巨蛋
|
| Game 3
| 10/22(二)
| 18:35
| 中信兄弟@統一7-ELEVEn獅
| 臺北大巨蛋
|
| Game 4
| 10/23(三)
| 18:35
| 中信兄弟@統一7-ELEVEn獅
| 台南
|
| Game 5
| 10/25(五)
| 18:35
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 6
| 10/26(六)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 7
| 10/27(日)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）