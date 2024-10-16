冠軍戰大巨蛋門票16日開賣！中華職棒季後挑戰賽在14日落幕，統一7-ELEVEn獅取得晉級台灣大賽的門票，將是繼2021年後再度交手中信兄弟，在10月19日起展開七戰四勝制系列戰。前3場賽事都在大巨蛋開打，G1、G2由兄弟擔任主隊，而G3則由獅隊擔任主隊，3場賽事的門票都將在16日晚間全面開售。

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本次台灣大賽，由2支元老球隊上演經典「獅象大戰」，兄弟暌違2年再次進入台灣大賽，將挑戰以打破隊史記錄的單季70勝之姿，力拚奪下隊史第10座總冠軍。另一方面，獅隊前次奪冠以要追溯到2020年，當時就是在7戰中險勝兄弟，拿下總冠軍，如今雙方再度交鋒，以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理售票相關資訊：


📌中信兄弟大巨蛋主場賽事售票時間：

全面開賣時間：10月16日17：00起

購票網址：ibon售票系統


📌統一獅大巨蛋主場賽事售票時間：

全面開賣時間：10月16日18：30起

購票網址：中信育樂售票網


📌台灣大賽大巨蛋完整售票資訊：中信兄弟主場賽事統一獅主場賽事


⚾️中信兄弟大巨蛋主場賽事票價圖：

▲中信兄弟冠軍賽售票資訊。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟冠軍賽售票資訊。（圖／中信兄弟提供）

⚾️統一獅大巨蛋主場賽事票價圖：

▲統一獅在季後挑戰賽以3：1淘汰樂天桃猿，將在台灣大賽交手中信兄弟，G3將以台北大巨蛋作為主場，當日門票將在16日全面開售。（圖／統一獅提供）
▲統一獅在季後挑戰賽以3：1淘汰樂天桃猿，將在台灣大賽交手中信兄弟，G3將以台北大巨蛋作為主場，當日門票將在16日全面開售。（圖／統一獅提供）
▲統一獅在季後挑戰賽以3：1淘汰樂天桃猿，將在台灣大賽交手中信兄弟，G3將以台北大巨蛋作為主場，當日門票將在16日全面開售。（圖／統一獅提供）
▲統一獅在季後挑戰賽以3：1淘汰樂天桃猿，將在台灣大賽交手中信兄弟，G3將以台北大巨蛋作為主場，當日門票將在16日全面開售。（圖／統一獅提供）

📌台灣大賽完整賽程：

場次

 日期

 開賽時間

 對戰組合

 球場

 備註
Game 1

 10/19(六)

 17:05

 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟

 臺北大巨蛋
Game 2

 10/20(日)

 17:05

 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟

 臺北大巨蛋
Game 3

 10/22(二)

 18:35

 中信兄弟@統一7-ELEVEn獅

 臺北大巨蛋
Game 4

 10/23(三)

 18:35

 中信兄弟@統一7-ELEVEn獅

 台南
Game 5

 10/25(五)

 18:35

 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟

 洲際

 如有必要
Game 6

 10/26(六)

 17:05

 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟

 洲際

 如有必要
Game 7

 10/27(日)

 17:05

 統一7-ELEVEn獅@中信兄弟

 洲際

 如有必要

賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）

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