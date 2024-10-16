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▲馬里亞納海溝位在關島和北馬里亞納群島東部。（圖／維基百科）

▲夏威夷基拉韋亞火山（Kīlauea）是地表最活躍的活火山，光是在20世紀就噴發了超過50次。（圖／翻攝自X）

馬里亞納海溝每年吞噬30億噸海水，甚至有科學家認為，日本列島未來會逐漸滑入海溝深處。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋揭露，這些海水都蓄積在深度介於410至660公里的「地函過渡帶」，含量是地表水的7倍，成為建構「未來超大陸」（Future Supercontinent ,FSC）的材料與能量，而，「千秋萬世、萬古長青，永遠都會在」。馬里亞納海溝（Mariana Trench）位在關島和北馬里亞納群島東部，是太平洋板塊俯衝菲律賓海板塊形成，最深處達11公里。2018年，美國華盛頓大學聖路易斯分校的科研團隊發現，馬里亞納海溝百萬年來約吞噬了3000萬億噸海水，換算每年約吞沒30億噸海水。30億噸水量是什麼概念？以奧運標準泳池容量2500噸為例，相當是120萬座奧運泳池的水量，而台灣2020年全國一整年的自來水（民生用水）用水量則為23.6億噸。郭鎧紋今（16）告訴《NOWnews今日新聞》說，這些海水都蓄積在深度介於410至660公里的「地函過渡帶」，含量是地表水的7倍，成為建構「未來超大陸」（Future Supercontinent ,FSC）的材料與能量。他說明，建造超級大陸主要靠熱點（hotspot），而熱點有三種，一是從地函邊界2900公里處直接上來，像是夏威夷熱點（天皇海山鏈）；二是超級地幔柱上方的火山，例如東非和太平洋超級地幔柱；三則是隱沒帶的火山。而馬里亞納海溝所吞噬的海水，正在展開建構未來超大陸計畫。郭鎧紋指出，這塊未來超大陸就位在從堪察加半島拉到紐西蘭、澳洲、西藏形成的三角形區域，而台灣位處超大陸核心中的核心，「千秋萬世、萬古長青，永遠都會在」。那麼日本最終會滑入馬里亞納海溝深處嗎？郭鎧紋認為，日本和台灣屬同個地質構造帶，直言：「日本也在核心內！」郭鎧紋指出，根據威爾遜循環（Wilson cycle），大洋跟人類一樣也有生老病死，太平洋板塊是注定要消滅的，壽命大概是2億年，而上個超大陸是3億年前的盤古大陸（Pangea），超大陸聚合又散開循環約3億年，因此