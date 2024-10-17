星宇航空股票抽籤最後一天！星宇航空（2646）10月25日將正式掛牌上市，7萬9900張新股開放申購，每人可申購2張，承銷價20元，也就是一張現金價2萬元，以星宇航空昨（16）收盤價31.5元來算，抽中2張等於一次現賺2萬3000元，只到今天下午2點。《NOWnews》整理星宇航空抽籤時程、股票如何申購等重點一文看懂。
🟡星宇航空股票申購抽籤時程
◾申購截止日：10月17日下午2時
◾預扣款日：10月18日
◾抽籤日：10月21日，預計上午9:30前
◾未中籤還款日：10月22日
◾撥券日：10月25日
▲星宇航空股票抽籤申購只到今（17）午下午２點。（圖／手機截圖）
🟡星宇航空抽籤，股價、報酬率多少？
星宇航空（2646）公開申購，每股價格20元，每人限申購2張。以星宇航空昨（16）收盤價31.5元來算，抽中2張等於一次現賺2萬3000元，投資報酬率約57.5%。
🟡星宇航空如何申購、要準備多少錢？
首先要開立證券帳戶，再透過合法券商申購股票。可透過現場、電話、線上，或是券商的網站、APP申購。
除了20元申購處理費（未中籤亦不退回），在申購截止前要確認帳戶內資金足夠，隔天扣款日足夠被扣除申購價款。
星宇航空股票承銷價20元，每人申購2張，因此截止隔天會預扣款4萬70元（20元×1000股×2張=申購價款4萬元、處理費20元、中籤通知工本費50元）。
如果沒有抽到，在10月22日退款日這天，會退還4萬50元，也就是股票申購價4萬元、中籤通知工本費50元，而20元申購處理費不會退還。
🟡股票公開申購注意事項
◼️每人限申購1次，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費不退還。
◼️申購人向經紀商委託申購後，申購委託書不得撤回或更改，投資人於申購前應審慎評估。
◼️申購價款及處理費、手續費須預扣，在申購截止日應先確認，券商指定往來銀行帳戶內的存款餘額不低於「申購處理費＋認購價款＋中簽通知郵寄工本費」，以供銀行執行扣款，扣款時若餘額不足將予以剔除。
◼️申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。
🟡為什麼有「股票抽籤」？
抽股票、股票抽籤其實是指「股票公開申購」，當公司初次上市櫃，或是已經掛上市櫃的公司需要現金增資，就會發行新股來募集資金，若登記購買量大於可申購總數，就會採用電腦隨機抽籤，故有「抽股票」的說法。
「股票申購」都能以低於市價的價格買進，因此若是有抽到股票，並在取得股票後交易新股，往往能現賺一筆價差。不過抽籤並不是完全免費，要繳20元申購處理費，有些人就認為像是買彩券，花小錢買個希望。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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◾申購截止日：10月17日下午2時
◾預扣款日：10月18日
◾抽籤日：10月21日，預計上午9:30前
◾未中籤還款日：10月22日
◾撥券日：10月25日
▲星宇航空股票抽籤申購只到今（17）午下午２點。（圖／手機截圖）
🟡星宇航空抽籤，股價、報酬率多少？
星宇航空（2646）公開申購，每股價格20元，每人限申購2張。以星宇航空昨（16）收盤價31.5元來算，抽中2張等於一次現賺2萬3000元，投資報酬率約57.5%。
🟡星宇航空如何申購、要準備多少錢？
首先要開立證券帳戶，再透過合法券商申購股票。可透過現場、電話、線上，或是券商的網站、APP申購。
除了20元申購處理費（未中籤亦不退回），在申購截止前要確認帳戶內資金足夠，隔天扣款日足夠被扣除申購價款。
星宇航空股票承銷價20元，每人申購2張，因此截止隔天會預扣款4萬70元（20元×1000股×2張=申購價款4萬元、處理費20元、中籤通知工本費50元）。
如果沒有抽到，在10月22日退款日這天，會退還4萬50元，也就是股票申購價4萬元、中籤通知工本費50元，而20元申購處理費不會退還。
🟡股票公開申購注意事項
◼️每人限申購1次，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費不退還。
◼️申購人向經紀商委託申購後，申購委託書不得撤回或更改，投資人於申購前應審慎評估。
◼️申購價款及處理費、手續費須預扣，在申購截止日應先確認，券商指定往來銀行帳戶內的存款餘額不低於「申購處理費＋認購價款＋中簽通知郵寄工本費」，以供銀行執行扣款，扣款時若餘額不足將予以剔除。
◼️申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。
🟡為什麼有「股票抽籤」？
抽股票、股票抽籤其實是指「股票公開申購」，當公司初次上市櫃，或是已經掛上市櫃的公司需要現金增資，就會發行新股來募集資金，若登記購買量大於可申購總數，就會採用電腦隨機抽籤，故有「抽股票」的說法。
「股票申購」都能以低於市價的價格買進，因此若是有抽到股票，並在取得股票後交易新股，往往能現賺一筆價差。不過抽籤並不是完全免費，要繳20元申購處理費，有些人就認為像是買彩券，花小錢買個希望。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。