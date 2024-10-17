設備大廠艾司摩爾（ASML）15日公布的最新財報，低於市場預期，影響美半導體類股集體下挫。接著，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）第三季法說會將在今（17）午2時登場，台積電股價開盤雖一度上漲10元，但沒多久就翻黑下跌，觀望氣氛濃厚。《NOWnews今日新聞》整理台積電法說會時間、4大討論主題、5大觀察重點與線上會議音訊直播連結，一文看懂。
🟡台積電2024 Q3法說會
◾時間：10月17日下午2時
◾形式：線上法說會
◾直播：線上會議音訊直播（須提供姓名、代表公司及email）
🟡台積電法說會4大討論主題
本次會議將重點探討台積電的營運展望、產能布局、先進製程的進展以及因應地緣政治挑戰的策略。
台積電在上次法說會中提出第三季展望，營收將來到224億至232億美元間、季增9.5%。如果以1美元兌32.5元新台幣計算，毛利率預計在53.5%~55.5%，營業利潤率則預計在42.5%~44.5%，推算台積電第三季營收預估高標來到7540億元，實際營收則是再高出超過56億元。
🟡外資看台積電法說5大觀察重點
◾股價上看1600元
內外資研究機構近期已經開始調高台積電財務預期，不過，包括摩根士丹利、高盛、凱基投顧等，皆只有小幅上調股價估值。然而，研究機構ALETHEIA卻斷言，先進封裝明年起飛，台積電堪稱半導體產業獨一無二的存在，一口氣將推測合理股價升至1600元。
◾資本支出
台積電持續擴張先進製程與先進封裝產能並加緊全球布局，外資認為，台積電今年資本支出將來到300億至320億美元，明年隨著2奈米加強生產，資本資出將攀升至390億美元。2奈米將成為台積電未來2年重要的獲利成長動能。
◾2奈米量產計畫
台積電2奈米將在明年量產，近期買下群創南科廠房擴充量能，若計畫成真，可望有助2奈米衝刺達8個期、8個廠的產能。外傳2奈米晶圓價格也會比較貴，一定程度代表台積電已經在該領域掌握相當高的議價權。
◾CoWoS擴產與AI業務
外資認為，台積電最強勁的支撐力道就是AI，預估輝達Blackwell架構GPU晶片可以帶動3/4/5奈米產能利用率，使得第四季營收季增10%。市場也期待台積電進一步說明CoWoS的擴產進度。
◾全球布局
市場關注台積電美國亞利桑那州廠區進展，台積電如何因應美國政府的補助計劃、面對碳費與電價該如何調整成本等，也是關注重點。近期傳出三星、英特爾有意將外包部分先進製程，被解讀是在向台積電招手，若成真代表台積電市占率將進一步增強，領頭羊地位牢不可破。
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◾時間：10月17日下午2時
◾形式：線上法說會
◾直播：線上會議音訊直播（須提供姓名、代表公司及email）
🟡台積電法說會4大討論主題
本次會議將重點探討台積電的營運展望、產能布局、先進製程的進展以及因應地緣政治挑戰的策略。
台積電在上次法說會中提出第三季展望，營收將來到224億至232億美元間、季增9.5%。如果以1美元兌32.5元新台幣計算，毛利率預計在53.5%~55.5%，營業利潤率則預計在42.5%~44.5%，推算台積電第三季營收預估高標來到7540億元，實際營收則是再高出超過56億元。
🟡外資看台積電法說5大觀察重點
◾股價上看1600元
內外資研究機構近期已經開始調高台積電財務預期，不過，包括摩根士丹利、高盛、凱基投顧等，皆只有小幅上調股價估值。然而，研究機構ALETHEIA卻斷言，先進封裝明年起飛，台積電堪稱半導體產業獨一無二的存在，一口氣將推測合理股價升至1600元。
◾資本支出
台積電持續擴張先進製程與先進封裝產能並加緊全球布局，外資認為，台積電今年資本支出將來到300億至320億美元，明年隨著2奈米加強生產，資本資出將攀升至390億美元。2奈米將成為台積電未來2年重要的獲利成長動能。
◾2奈米量產計畫
台積電2奈米將在明年量產，近期買下群創南科廠房擴充量能，若計畫成真，可望有助2奈米衝刺達8個期、8個廠的產能。外傳2奈米晶圓價格也會比較貴，一定程度代表台積電已經在該領域掌握相當高的議價權。
◾CoWoS擴產與AI業務
外資認為，台積電最強勁的支撐力道就是AI，預估輝達Blackwell架構GPU晶片可以帶動3/4/5奈米產能利用率，使得第四季營收季增10%。市場也期待台積電進一步說明CoWoS的擴產進度。
◾全球布局
市場關注台積電美國亞利桑那州廠區進展，台積電如何因應美國政府的補助計劃、面對碳費與電價該如何調整成本等，也是關注重點。近期傳出三星、英特爾有意將外包部分先進製程，被解讀是在向台積電招手，若成真代表台積電市占率將進一步增強，領頭羊地位牢不可破。