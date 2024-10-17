全球晶圓代工龍頭台積電（2330）第三季法說會今（17）午2時登場，台積電在法說會前先行公開第三季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，每股盈餘（EPS）12.54元，更驚人的是「毛利率為57.8%」創新高。一票股民驚見「神鬼數據」都嗨了，直呼「噴爆」、「賺爛了」。
台積電今（17）在官網公開2024年第三季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3,252億6千萬元，每股盈餘為新台幣12.54元（折合美國存託憑證每單位為1.94美元），較去年同期增加39%，稅後純益與每股盈餘皆增加了54.2%，也比上一季增加了12.8%，稅後純益則增加了31.2%。
2024年第三季毛利率為57.8%，營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%。台積電說明，3奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的20%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的32%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的69%。
台積電第三季財報在PTT上引發討論，最令廣大股民們驚豔的是「毛利率為57.8%」，創台積電史上新高紀錄。網友驚呼：「哇！賺爛了！賺爛了！」、「ASML的毛利是不是要跑到GG這邊了」、「毛利57%真的爆猛」。
而在台積電法說會前，台積電今（17）股價開盤雖一度上漲10元，但沒多久就翻黑下跌，觀望氣氛濃厚，終場收在1035元，比昨（16）收盤價1045元還少10元。一票台積股民都笑說：「今天下車的人要哭了！」
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2024年第三季毛利率為57.8%，營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%。台積電說明，3奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的20%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的32%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的69%。
台積電第三季財報在PTT上引發討論，最令廣大股民們驚豔的是「毛利率為57.8%」，創台積電史上新高紀錄。網友驚呼：「哇！賺爛了！賺爛了！」、「ASML的毛利是不是要跑到GG這邊了」、「毛利57%真的爆猛」。
而在台積電法說會前，台積電今（17）股價開盤雖一度上漲10元，但沒多久就翻黑下跌，觀望氣氛濃厚，終場收在1035元，比昨（16）收盤價1045元還少10元。一票台積股民都笑說：「今天下車的人要哭了！」