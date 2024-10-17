台積電ADR盤前真噴了！站上200美元創新高　今晚再戰1兆美元大關

台積電ADR真的噴了！台積電（2330）今（17）在2024年第三季法說會公開財報，每股盈餘（EPS）12.54元、毛利率高達57.8%，被股民戲稱「神鬼數據」，一票股民看好台積電ARD美股夜盤將暴衝。果真，約在法說會後50分鐘左右，美股夜盤漲幅一度突破7%，台積電ADR每股報價衝破200美元，連帶NVIDIA（輝達）、ASML（艾司摩爾）也一起漲。
台積電今（17）在官網公開2024年第三季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3,252億6千萬元，每股盈餘為新台幣12.54元（折合美國存託憑證每單位為1.94美元），較去年同期增加39%，稅後純益與每股盈餘皆增加了54.2%，也比上一季增加了12.8%，稅後純益則增加了31.2%。
好消息也讓美股夜盤愈戰愈勇！台積電美股ADR昨（16）正常交易以每股186美元作收，但隨著台積電法說會業績釋出利多下，在台北時間17日下午2點47分、約法說會後50分鐘左右，盤前每股一度衝破200美元大關，創歷史新高。
據悉，台積電是相當受美國散戶喜愛的AI標的，美股今晚9點半開盤後，台積電ADR如上演此般漲幅，台積電市值將繼今年7月後再次站上1兆美元大關，可望擠下股神巴菲特執掌的波克夏（市值1.004兆美元），成為全球第8大企業。
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好消息也讓美股夜盤愈戰愈勇！台積電美股ADR昨（16）正常交易以每股186美元作收，但隨著台積電法說會業績釋出利多下，在台北時間17日下午2點47分、約法說會後50分鐘左右，盤前每股一度衝破200美元大關，創歷史新高。
據悉，台積電是相當受美國散戶喜愛的AI標的，美股今晚9點半開盤後，台積電ADR如上演此般漲幅，台積電市值將繼今年7月後再次站上1兆美元大關，可望擠下股神巴菲特執掌的波克夏（市值1.004兆美元），成為全球第8大企業。