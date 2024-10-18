你家的孩子打流感疫苗和COVID-19疫苗了嗎？2024年公費流感和新冠疫苗（COVID-19）10月1日正式開打，今年提供全國近4000家接種合約院所，第一階段中的國中小、高中職及五專學生族群，多數在近兩周集中在學校開打，學生能選疫苗廠牌嗎？感冒了能打嗎？有什麼副作用、要注意什麼，《NOWnews今日新聞》整理重點一次看懂。
🟡公費流感、COVID-19疫苗接種時程與對象
◾第一階段
開打時間：10月1日起開打
接種對象：醫事及衛生防疫相關人員
65歲以上長者、55歲以上原住民
安養及長期照護服務等機構受照顧者及其所屬工作人員
6個月以上至國小入學前幼兒
孕婦
潛在疾病者
6個月內嬰兒之父母
保母
國小、國中、高中、高職、五專一到三年級學生
禽畜相關及動物防疫人員
◾第二階段：11月1日起開打
接種對象：50歲到64歲無高風險慢性病成人
🟡2024公費流感、COVID-19疫苗有哪些廠牌？
依衛生福利部疾病管制署採購，提供5種公費流感疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋、高端以及新增的葛蘭素史克(GSK)；COVID-19疫苗於10月1日開打後僅提供莫德納JN.1疫苗。
🟡在學校統一接種可以選廠牌嗎？
在學校統一接種疫苗請記得攜帶健保卡！疫苗配送依中央規定採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，無法指定流感疫苗要打哪個廠牌。以新北市為例，校方會在接種前一天在網站公布，已報名同意接種者如對疫苗廠牌有疑慮，可以選擇不打，事後再持補接種單，到其他合約醫療院所完成接種。
🟡感冒了可以打流感疫苗嗎？什麼狀況不能打？
由於流感疫苗屬不活化疫苗，也就是說「疫苗中的病毒是沒有活性的病毒」，因此即便是感冒、腹瀉、過敏等輕微疾病與不適，都不會影響接種。不過若是在打疫苗前有以下情形，建議先暫緩接種或請醫師評估。
◾發燒
◾本身有嚴重疾病（例如癌症）
◾免疫力缺損或是長期服用抑制免疫力的藥物（如類固醇或抗癌藥物）
◾對疫苗成份過敏
◾曾對流感疫苗產生嚴重副作用
🟡感冒了可以打COVID-19疫苗嗎？什麼狀況不能打？
莫德納 JN.1 COVID-19疫苗是含SARS-CoV-2(JN.1)變異株棘蛋白之單價mRNA疫苗，可與其他疫苗（如流感疫苗）同時分開不同手臂接種，也可間隔任何時間接種。若是在打疫苗前有以下情形，建議先暫緩揭眾或請醫師評估。
◾發燒
◾患有急性中重度疾病者
◾免疫功能低下者（含正接受免疫抑制劑治療者）
◾對疫苗所含活性物質或賦形劑有嚴重過敏反應史
◾先前接種Spikevax新型冠狀病毒疫苗劑次發生嚴重過敏反應者
🟡接種流感疫苗可能會出現哪些副作用？
疾管署指出，接種流感疫苗後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕 微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1 至2 天內自然恢復。
和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。
🟡接種流感疫苗後要注意什麼？
◾接種疫苗後有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克。接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察 30 分鐘以上，待無不適後再離開。
◾使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
◾接種後應注意有無持續發燒（超過 48 小時）、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。
◾完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。
🟡接種COVID-19疫苗可能會出現哪些副作用？
疾管署指出，接種mRNA疫苗後可能出現極罕見之心肌炎或心包膜炎，WHO的全球疫苗安全諮詢委員會(GACVS)2與我國ACIP委員會均一致建議，接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯等，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。
🟡接種COVID-19疫苗後要注意什麼？
◾接種疫苗後有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克。接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察 30 分鐘以上，待無不適後再離開。
◾接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。
◾如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，請您就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。
◾完成疫苗接種後，雖可降低罹患COVID-19與重症及死亡的機率，但仍有可能感染SARS-CoV-2，民眾仍需注重保健與各項防疫措施，以維護身體健康。
資料來源：疾管署「流感新冠一起打 最新防疫資訊專區」
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◾第一階段
開打時間：10月1日起開打
接種對象：醫事及衛生防疫相關人員
65歲以上長者、55歲以上原住民
安養及長期照護服務等機構受照顧者及其所屬工作人員
6個月以上至國小入學前幼兒
孕婦
潛在疾病者
6個月內嬰兒之父母
保母
國小、國中、高中、高職、五專一到三年級學生
禽畜相關及動物防疫人員
◾第二階段：11月1日起開打
接種對象：50歲到64歲無高風險慢性病成人
🟡2024公費流感、COVID-19疫苗有哪些廠牌？
依衛生福利部疾病管制署採購，提供5種公費流感疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋、高端以及新增的葛蘭素史克(GSK)；COVID-19疫苗於10月1日開打後僅提供莫德納JN.1疫苗。
🟡在學校統一接種可以選廠牌嗎？
在學校統一接種疫苗請記得攜帶健保卡！疫苗配送依中央規定採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，無法指定流感疫苗要打哪個廠牌。以新北市為例，校方會在接種前一天在網站公布，已報名同意接種者如對疫苗廠牌有疑慮，可以選擇不打，事後再持補接種單，到其他合約醫療院所完成接種。
🟡感冒了可以打流感疫苗嗎？什麼狀況不能打？
由於流感疫苗屬不活化疫苗，也就是說「疫苗中的病毒是沒有活性的病毒」，因此即便是感冒、腹瀉、過敏等輕微疾病與不適，都不會影響接種。不過若是在打疫苗前有以下情形，建議先暫緩接種或請醫師評估。
◾發燒
◾本身有嚴重疾病（例如癌症）
◾免疫力缺損或是長期服用抑制免疫力的藥物（如類固醇或抗癌藥物）
◾對疫苗成份過敏
◾曾對流感疫苗產生嚴重副作用
🟡感冒了可以打COVID-19疫苗嗎？什麼狀況不能打？
莫德納 JN.1 COVID-19疫苗是含SARS-CoV-2(JN.1)變異株棘蛋白之單價mRNA疫苗，可與其他疫苗（如流感疫苗）同時分開不同手臂接種，也可間隔任何時間接種。若是在打疫苗前有以下情形，建議先暫緩揭眾或請醫師評估。
◾發燒
◾患有急性中重度疾病者
◾免疫功能低下者（含正接受免疫抑制劑治療者）
◾對疫苗所含活性物質或賦形劑有嚴重過敏反應史
◾先前接種Spikevax新型冠狀病毒疫苗劑次發生嚴重過敏反應者
🟡接種流感疫苗可能會出現哪些副作用？
疾管署指出，接種流感疫苗後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕 微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1 至2 天內自然恢復。
和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。
🟡接種流感疫苗後要注意什麼？
◾接種疫苗後有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克。接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察 30 分鐘以上，待無不適後再離開。
◾使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
◾接種後應注意有無持續發燒（超過 48 小時）、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局或疾病管制署。
◾完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。
🟡接種COVID-19疫苗可能會出現哪些副作用？
疾管署指出，接種mRNA疫苗後可能出現極罕見之心肌炎或心包膜炎，WHO的全球疫苗安全諮詢委員會(GACVS)2與我國ACIP委員會均一致建議，接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯等，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。
🟡接種COVID-19疫苗後要注意什麼？
◾接種疫苗後有極低的可能性發生立即型過敏反應，嚴重時可能導致過敏性休克。接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察 30 分鐘以上，待無不適後再離開。
◾接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。
◾如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，請您就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。
◾完成疫苗接種後，雖可降低罹患COVID-19與重症及死亡的機率，但仍有可能感染SARS-CoV-2，民眾仍需注重保健與各項防疫措施，以維護身體健康。
資料來源：疾管署「流感新冠一起打 最新防疫資訊專區」