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▲▼林郁婷上台時，台下群星掌聲、歡呼聲不斷。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎 Golden Bell Awards）

第59屆金鐘獎在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行，」，她一出場台下就歡呼聲、掌聲不斷，彷彿又回到奧運那晚拿到金牌的場面，林郁婷說，媽媽最近很常在電視上看到她，「先謝謝大家的支持，怎麼好像我得獎了一樣。」相當可愛。林郁婷穿著西裝出場，高挑身材和深邃五官馬上迷倒全場，包括吳宗憲、陳漢典、小S等人都被拍到歡呼拍手的模樣，林郁婷說，「我平常在擂台上都是用拳頭說話，沒有在開口的，謝謝金鐘獎邀請我。」由於她頒發的是最具人氣綜藝節目獎，她笑說，「大家可能跟我一樣好奇，我跟這個獎到底有什麼關係？我想很久，大概就是人氣了吧。」林郁婷不好意思地說，「連我媽都說最近很常在電視節目上看到我，這邊要先謝謝大家的支持，怎麼好像我得獎了一樣！」再度引來台下尖叫，最後頒發得獎的是《綜藝玩很大》，，「我推這個獎推了十年了。如果不是我拿是誰拿！」