洛杉磯道奇隊在國聯冠軍系列賽G4以10：2戰勝紐約大都會，系列賽3：1領先，球隊今天投打俱佳，山本由伸丟出本季新高的滑球使用比例，而打第四棒的Tommy Edman則是貢獻3分打點，打線調度和投球計畫都相當完美，總教練Dave Roberts帶領的教練團在來到客場後的兩戰，策略調整都發揮出了效果，他的執教絕對是球隊能夠聽牌關鍵因素。
山本由伸大量使用滑球 成功壓制大都會打線
山本由伸今天主投4.1局被敲4支安打，丟掉2分，雖然沒有他前一場5局被敲2安無失分的表現來得精采，但整體投球內容不錯，而且擬定的投球策略執行得相當成功。73顆球是山本由伸本季季後賽登板3場之中，使用球數最多的一場比賽，此役他最快球速來到時速96.2英里（約154.8公里），平均速球球速為95.0英里每小時（約時速152.9英里每小時），狀態不錯。
此役，山本由伸和捕手Will Smith今天在投球策略做出調整，有19.2%的比例是使用滑球，這是他本賽季新高，共使用14顆滑球來對付大都會打者，成為他今天能夠飆出8次三振的秘密武器。
今天山本由伸基本上是將平時使用率不算特別高的滑球當成「對決球」來使用，常常在兩好球後丟出，而當對上難纏的打者時，他更是會直接大量用該球種來做攻擊，比方在3局下面對前一打席敲出陽春砲的Mark Vientos，山本就對他投出4顆滑球，最終將其三振復仇。
而當對手開始在第二輪注意滑球時，山本由伸和捕手又改變配球，開始拿出招牌指叉球和四縫線速球，讓大都會打者不好抓到節奏。道奇主帥Dave Roberts也沒有貪心，第5局山本由伸控制力下滑時就毅然決然換投，不給大都會機會，一系列投球計畫執行的精采。
Edman打第4棒效果顯著 Roberts調度起作用
相較於道奇隊在投球上主動隊打者施壓進攻，大都會今天的策略就顯得有些保守了，在先發投手Jose Quintana首打席被大谷翔平敲出全壘打之後，後面他們對上這位日籍重砲就能閃就閃，3局上直接4顆壞球保送，4局上搶到兩好球之後又不敢投進來對決，不斷將其送上壘，給了Mookie Betts大量打點機會，也讓早就在季後賽甦醒的Mookie單場敲出4安4打點的成績。
Roberts為首的教練團這一系列做的工作相當出色，G3調整打線上，將近況絕佳的Max Muncy棒次前調，他最近3戰敲出4支安打、選到5次保送，還有2發全壘打；今天又跌碎眾人眼鏡的讓Tommy Edman打第4棒，結果Edman也不負眾望，單場2安3打點，做到了送回跑者的任務。道奇隊還有一勝就將闖進世界大賽，若果真如此，Roberts可能就是本系列賽的「隱藏MVP」。
▲Dave Roberts今天跌碎眾人眼鏡的讓Tommy Edman打第4棒，結果Edman也不負眾望，單場2安3打點。（圖／美聯社／達志影像）
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山本由伸今天主投4.1局被敲4支安打，丟掉2分，雖然沒有他前一場5局被敲2安無失分的表現來得精采，但整體投球內容不錯，而且擬定的投球策略執行得相當成功。73顆球是山本由伸本季季後賽登板3場之中，使用球數最多的一場比賽，此役他最快球速來到時速96.2英里（約154.8公里），平均速球球速為95.0英里每小時（約時速152.9英里每小時），狀態不錯。
此役，山本由伸和捕手Will Smith今天在投球策略做出調整，有19.2%的比例是使用滑球，這是他本賽季新高，共使用14顆滑球來對付大都會打者，成為他今天能夠飆出8次三振的秘密武器。
今天山本由伸基本上是將平時使用率不算特別高的滑球當成「對決球」來使用，常常在兩好球後丟出，而當對上難纏的打者時，他更是會直接大量用該球種來做攻擊，比方在3局下面對前一打席敲出陽春砲的Mark Vientos，山本就對他投出4顆滑球，最終將其三振復仇。
而當對手開始在第二輪注意滑球時，山本由伸和捕手又改變配球，開始拿出招牌指叉球和四縫線速球，讓大都會打者不好抓到節奏。道奇主帥Dave Roberts也沒有貪心，第5局山本由伸控制力下滑時就毅然決然換投，不給大都會機會，一系列投球計畫執行的精采。
Edman打第4棒效果顯著 Roberts調度起作用
相較於道奇隊在投球上主動隊打者施壓進攻，大都會今天的策略就顯得有些保守了，在先發投手Jose Quintana首打席被大谷翔平敲出全壘打之後，後面他們對上這位日籍重砲就能閃就閃，3局上直接4顆壞球保送，4局上搶到兩好球之後又不敢投進來對決，不斷將其送上壘，給了Mookie Betts大量打點機會，也讓早就在季後賽甦醒的Mookie單場敲出4安4打點的成績。
Roberts為首的教練團這一系列做的工作相當出色，G3調整打線上，將近況絕佳的Max Muncy棒次前調，他最近3戰敲出4支安打、選到5次保送，還有2發全壘打；今天又跌碎眾人眼鏡的讓Tommy Edman打第4棒，結果Edman也不負眾望，單場2安3打點，做到了送回跑者的任務。道奇隊還有一勝就將闖進世界大賽，若果真如此，Roberts可能就是本系列賽的「隱藏MVP」。
▲Dave Roberts今天跌碎眾人眼鏡的讓Tommy Edman打第4棒，結果Edman也不負眾望，單場2安3打點。（圖／美聯社／達志影像）