2088國道客運火燒車！基隆「去台北必搭」　通勤族嚇哭：有陰影了

大都會「2088客運」是眾多基隆人公認「去台北最快速方便路線」，2088在轉運站排隊人潮畫面屢屢引發討論，未料昨（18）晚一輛2088客運在國道1號八堵路段出狀況，整輛車陷入火海，幸43名乘客與駕駛全員順利逃生，未釀傷亡。事件引發討論，基隆通勤族哀號：「有陰影了！」
2088客運是路線起迄點從基隆女中（八斗子）到台北市府轉運站，是基隆市第1條快捷公車，2016年3月通車，從海科館至市府轉運站目前票價為全票63元、半票31元，十分受通勤族青睞。據統計，2023年每月統計運量高達20萬人次。
國道火燒車事故引發討論，分享汽車、飛機等交通資訊粉專「阿努拜交通踏破雜記」，上傳已被燒毀當事2088客運的「生前照」。粉專介紹，大都會客運在2021年2月首次向遊覽車業者購置二手車輛，滿足2088增車需求，而被燒毀車輛前身為人仁通運所使用的2014年份，由程達車體打造的Hino RN8JRVA遊覽車，直言「在車齡已達10年的情況下修復的可能性應該不高」。
2088客運月運量高達20萬人次，搭乘率高。不時有網友分享2088爆滿排隊畫面，驚呼：「基隆人往台北跑得真的很多！」、「真心覺得基隆不需要捷運，多幾種方式可以快速直達台北比較重要」。
發生2088客運火燒車後，基隆通勤族人嚇說：「這是能讓我快速去台北的方便路線，一整台燒得那麼徹底真的好可怕，我要追著看調查結果，不然會有陰影。」
還有網友說「早在3個月前搭乘同線客運就有聞到濃濃煙味，還跳窗逃生」。不過，大都會客運對此緊急聲明澄清，強調「在高速公路上因車輛冒煙自逃生窗逃生一事，和事實不符」。至於詳細事故原因仍待調查釐清。
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國道火燒車事故引發討論，分享汽車、飛機等交通資訊粉專「阿努拜交通踏破雜記」，上傳已被燒毀當事2088客運的「生前照」。粉專介紹，大都會客運在2021年2月首次向遊覽車業者購置二手車輛，滿足2088增車需求，而被燒毀車輛前身為人仁通運所使用的2014年份，由程達車體打造的Hino RN8JRVA遊覽車，直言「在車齡已達10年的情況下修復的可能性應該不高」。
2088客運月運量高達20萬人次，搭乘率高。不時有網友分享2088爆滿排隊畫面，驚呼：「基隆人往台北跑得真的很多！」、「真心覺得基隆不需要捷運，多幾種方式可以快速直達台北比較重要」。
發生2088客運火燒車後，基隆通勤族人嚇說：「這是能讓我快速去台北的方便路線，一整台燒得那麼徹底真的好可怕，我要追著看調查結果，不然會有陰影。」
還有網友說「早在3個月前搭乘同線客運就有聞到濃濃煙味，還跳窗逃生」。不過，大都會客運對此緊急聲明澄清，強調「在高速公路上因車輛冒煙自逃生窗逃生一事，和事實不符」。至於詳細事故原因仍待調查釐清。