基隆「去台北必搭」2088客運11月調票價　漲幅曝！另16公車一起漲

大都會「2088客運」是眾多基隆人公認「去台北最快速方便路線」，未料一輛2088客運昨（18）晚在國道1號八堵路段火燒車引發討論。2088是基隆第一條快捷公車，2023年每月運量高達20萬人次。不過，大都會公告了，2088客運票價將在11月2日調漲，從海科館至市府轉運站全票調整為64元、半票調整為32元，只比原先票價多1元。
2088客運是路線起迄點從八斗子（海科館）／基隆女中到台北市府轉運站，是基隆市第1條快捷公車，2016年3月通車，平日最早5時45分發車、末班車為晚上11時，尖峰時間每8至15分鐘發車。目前從海科館至市府轉運站目前票價為全票63元、半票31元，十分受通勤族青睞。因途經國道，不賣站位，乘客數不得超過車輛座位數。
據統計，2023年每月統計運量高達20萬人次。然而根據大都會客運公告，2088客運主線及A、B副線即將在11月2日調漲票價，2088與2088A「非使用TPASS」，從海科館至市府轉運站目前票價全票調整為64元、半價32元。2088B從悠活台北村至市府轉運站全票則調整為71元、半票36元。
事實上，交通部今年5月核定運價漲幅上限，公路局統計，目前已有37條實施調漲票價，後續在11月還有17條路線調整票價，漲幅介於1至30元之間。在11月和2088客運一起漲價的有大都會客運與台北客運9028、光華巴士與基隆客運9006；中壢客運與指南客運9009、9069；基隆客運1061A、1068、1088路線；台中客運6188、9010；台中客運與台西客運9015、9016；豪泰客運2011。
資料來源：大都會客運官網
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據統計，2023年每月統計運量高達20萬人次。然而根據大都會客運公告，2088客運主線及A、B副線即將在11月2日調漲票價，2088與2088A「非使用TPASS」，從海科館至市府轉運站目前票價全票調整為64元、半價32元。2088B從悠活台北村至市府轉運站全票則調整為71元、半票36元。
事實上，交通部今年5月核定運價漲幅上限，公路局統計，目前已有37條實施調漲票價，後續在11月還有17條路線調整票價，漲幅介於1至30元之間。在11月和2088客運一起漲價的有大都會客運與台北客運9028、光華巴士與基隆客運9006；中壢客運與指南客運9009、9069；基隆客運1061A、1068、1088路線；台中客運6188、9010；台中客運與台西客運9015、9016；豪泰客運2011。
資料來源：大都會客運官網