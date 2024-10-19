演藝圈年度大事，第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在今（19）日正式展開，星光大道準時開始，這次的主持人由楊小黎、侯彥西兩人扛下「雙現場」的重任，而今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，其中以《有生之年》入圍戲劇節目女配角獎的方志友，稍早也登上紅毯。先前方志友才因不慎跌下樓梯，導致「腳板骨裂」，如今為了走星光大道，坐輪椅忍痛現身，還表示「感謝李李仁贊助輪椅」。
而楊銘威也在稍早登上紅毯時，曝光老婆方志友的復原狀況，透露方志友目前腳不能落地，還開玩笑表示：「所以她這幾天都沒有洗澡！」還語出驚人表示老婆跌倒就是給自己的祝福，因為「擋過了一個煞」。
另外，方志友受訪時表示自己還不方便走路，因此只能坐輪椅進場，也特別感謝李李仁贊助她輪椅，而官方的鏡頭也沒有拍到她走紅毯的過程，而是直接從侯彥西訪問開始，可見傷勢要完全康復，還需要一點時間。
方志友10月15日在定裝時不慎慘摔，當時狀況頗為嚴重，疑似是暈眩到走不了路，才會因此摔倒，還造成腳板骨裂，後續方志友也在社群上發聲，曬出自拍照表示：「謝謝大家的關心，也謝謝各方熱心的體貼與幫忙，我還行，只是有點痛、有點蠢、有點需要時間。」對於粉絲最擔心的金鐘獎頒獎典禮，她則回應：「我們金鐘見！」感謝外界的慰問，如今順利登上紅毯，也讓粉絲相當感動。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
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另外，方志友受訪時表示自己還不方便走路，因此只能坐輪椅進場，也特別感謝李李仁贊助她輪椅，而官方的鏡頭也沒有拍到她走紅毯的過程，而是直接從侯彥西訪問開始，可見傷勢要完全康復，還需要一點時間。
方志友10月15日在定裝時不慎慘摔，當時狀況頗為嚴重，疑似是暈眩到走不了路，才會因此摔倒，還造成腳板骨裂，後續方志友也在社群上發聲，曬出自拍照表示：「謝謝大家的關心，也謝謝各方熱心的體貼與幫忙，我還行，只是有點痛、有點蠢、有點需要時間。」對於粉絲最擔心的金鐘獎頒獎典禮，她則回應：「我們金鐘見！」感謝外界的慰問，如今順利登上紅毯，也讓粉絲相當感動。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
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