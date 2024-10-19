LINE代幣要漲價了！LINE宣布將在11月5日上午10點起，調整LINE代幣售價，「1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元」，50代幣將從33元調漲為35元、100代幣維持70元，若是購買1600代幣則要多花140元。LINE代幣漲價也意味LINE貼圖、主題等跟著漲，不過「從 LINE STORE」買貼圖不受影響，貼圖、表情貼與主題依舊是一組30元起。
LINE代幣為購買貼圖、主題、表情貼或個人檔案工作室的AI圖片等商品時使用的貨幣，必須事先購買後才可使用。而 LINE POINTS為使用LINE的各種相關服務，或透過LINE Pay消費時可累積的點數。
LINE發布「調整LINE代幣販售價格」公告，強調為繼續提供更優質的服務，因此將在11月5日上午10點起，調整LINE代幣的販售價格，統一各價格區間的1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元，以解決各價格區間的差異。
從LINE提供的調整前後價格對照圖可見，50代幣將從33元漲到35元、100代幣維持70元不變，1600LINE代幣要多花140元，3300代幣則要多花120元。
LINE提醒，在調整LINE代幣售價期間，付款頁面可能因系統仍在持續更新中而顯示舊價格，因此購買時請以結帳當下的顯示金額為準。
不過，LINE也強調，從LINE POINTS兌換的LINE代幣將不受此次調整的影響，仍是「2代幣＝LINE POINTS 1點」。而LINE STORE中的貼圖、表情貼與主題價格將維持不變，都是一組30元起。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE發布「調整LINE代幣販售價格」公告，強調為繼續提供更優質的服務，因此將在11月5日上午10點起，調整LINE代幣的販售價格，統一各價格區間的1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元，以解決各價格區間的差異。
從LINE提供的調整前後價格對照圖可見，50代幣將從33元漲到35元、100代幣維持70元不變，1600LINE代幣要多花140元，3300代幣則要多花120元。
LINE提醒，在調整LINE代幣售價期間，付款頁面可能因系統仍在持續更新中而顯示舊價格，因此購買時請以結帳當下的顯示金額為準。
不過，LINE也強調，從LINE POINTS兌換的LINE代幣將不受此次調整的影響，仍是「2代幣＝LINE POINTS 1點」。而LINE STORE中的貼圖、表情貼與主題價格將維持不變，都是一組30元起。