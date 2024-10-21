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▲想防滑就必須幫住家增加「摩擦力」，「拖鞋、防滑貼、防滑噴霧」一樣不可少。（示意圖／記者陳韋帆攝）

居家防滑應謹慎，不小心就會喪失生命！知名藝人小鬼黃鴻升4年前就是在家中意外跌倒離世，而台灣2025將步入「超高齡社會」，每5人就有1人逾65歲，類似意外也更加頻傳。居家達人特力屋社區開發處北二區副理林家毅表示，家中最容易滑倒地點包括「浴室、廚房、陽台洗衣區域」，應做好「防滑」措施避免意外發生。根據衛福部資料，居家最常發生跌傷的前二個地點，分別是在住處內為家俱旁/浴室、淋浴間或廁所，此外，於臥室在上下床時，也相當容易發生跌傷意外；另，台灣2025年將迎來「超高齡社會」，也就是65歲以上老年人口占總人口數20%，每5人中就有1人是老年人口，居家安全更應謹慎對待。林家毅表示，以滑倒來說，主要就是腳與地面接觸面缺少摩擦力，導致意外發生，所以增加摩擦力是最好降低跌倒機率的方式，目前台灣最普遍的方式就是穿上「拖鞋」，另外，在濕滑、易滑倒區域「貼上防滑貼」、「噴防滑噴霧」也能大幅降低跌倒可能。拖鞋是許多人家中都會有的東西，其實不只有保暖效果，更重要的是，挑選時應注意底部材質，可考慮目前市面常見材質有「乳膠、塑膠（pvc）、橡膠、皮、棉質」，以防滑來說，「乳膠、塑膠（pvc）、橡膠」三者最佳，尺寸上也要留意應適中，有些人習慣穿大一號拖鞋，但也因此相對容易發生危險。防滑貼可增加地板摩擦力，一般建議「浴室、廚房、陽台洗衣區域」都應該施作，而中南部亦有不少透天厝，也建議在樓梯每一階前端貼上；防滑貼可選擇「PET防滑粒子」或「PVC貼紙」，大多為長條膠帶、方格型兩種形式，盡量挑選鮮豔顏色達到警示效果，若家中有幼兒市面上也有可愛圖案貼紙選擇，吸引小孩注意。貼上防滑貼後，目前市面上亦有防滑噴霧可使用，兩者搭配效果更佳。防滑噴霧是在地板上形成一層防滑膜為基礎，所以施作前應先將地板清理乾淨，等待地板乾燥後，再行施作，特別要注意的是，防滑噴霧噴完後，需等待約30分鐘乾燥，每次施作約可保持半年~1年左右。最後，林家毅提醒，要防止跌倒、滑倒，除了以上三點外，平時就要留意雜物清除「斷捨離」，居家空間也應盡量減少「門檻」高低差的存在，目前浴缸也已有「開門式」設計，如果可採坐浴則更有防止跌倒的效果。